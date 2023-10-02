Yapay Zeka İle Sahte Video Üretimi Tom Hanks'i Etkiledi

Yapay zeka ile üretilen sahte videoların bir ünlüyü daha etkilediği ortaya çıktı. Tom Hanks, Instagram'da yayılan bir diş reklamında yer aldığını öğrenince büyük tepki gösterdi. Yapay zeka teknolojisinin manipülasyon aracı olarak kullanılması, dolandırıcılık ve şantaj gibi tehlikeleri beraberinde getiriyor.

Yapay zeka sahte videoları bir ünlüyü daha etkiledi. Tom Cruise ile başlayan ve çok daha çirkin yerlere giden yapay zeka ile sahte video üretimi şimdi de Tom Hanks'i etkiledi. Buna göre Instagram'da yayılan bir diş reklamında Tom Hanks yer aldı.

Tom Hanks, yapay zeka ile sahte video üretimine büyük tepki gösterdi

Teknoloji hayatımızı kolaylaştırmakla birlikte, bazıları için önemli bir manipülasyon aracı. Özellikle yapay zekanın hayatımıza hızla girmesi mağdurların da hızla artmasına neden oldu. Tom Hanks'te bu mağdurlardan biri.

Aslında ortaya çıkan sahte yapay zeka reklam videosu Tom Hanks için maddi açıdan zarara neden olmadı. Ancak ünlü oyuncu sahte olduğu ilk görüşte belli olmayan bu reklama oldukça sinirlendi.

Instagram hesabı üzerinden açıklama yapan ünlü oyuncu, reklamın sahte olduğunu ve herhangi bir diş reklamında oynamadığını açıkladı. Doğrusu, yapay zeka ile oluşturulan reklam dikkatli izlendiğinde sahte olduğu anlaşılıyor.

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Yine de sosyal medyada her kullanıcı bu kadar dikkatli olamayabilir. Tom Hanks, reklam videodan aldığı ss üzerine yazdığı mesajla kullanıcıları uyardı.

Yapay zeka ile sahte video üretimi hem ünlüleri hem de bir çok insanı kötü etkileyebiliyor. Özellikle son dönemde dolandırıcılar da bu yolla şantaj yapma eğiliminde. Son dönemde yapay zeka Hollywood üzerinde de derin izler bıraktı. Özellikle senaristlerin grevi sonrası yapılan anlaşmada yapay zeka ön plana çıkıyor.

Bu anlamda Hollywood, yapay zekanın senaryo ve diyalog yazımında kullanımına kesin bir şekilde yasak getirdi. Bu şimdiye kadar yapay zekaya karşı alınan en önemli önlemlerden biri.

Peki sizce yapay zeka teknolojisi gerçekten de tehlikeli mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.