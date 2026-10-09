Yandex, Ryazan ve Kaluga'daki veri merkezlerinde İHA saldırılarıyla aksaklık bildirdi

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Rus teknoloji şirketi Yandex, ülkenin Ryazan ve Kaluga bölgelerindeki veri merkezlerine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle bazı hizmetlerinde aksaklıklar yaşandığını ve altyapının ne zaman onarılacağının henüz bilinmediğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, veri merkezlerinin milyonlarca kişinin günlük yaşamında kullandığı dijital hizmetlerin sürdürülmesinde kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

İHA saldırıları nedeniyle Ryazan'daki veri merkezinin faaliyetlerinin tamamen durduğu, Kaluga'daki tesisin ise altyapısının bir kısmının kullanılamaz hale geldiği aktarılan açıklamada, hizmetlerin yeniden sağlanması için çalışmaların aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, veri merkezlerindeki sorunların kullanıcıların yanı sıra Yandex'in teknolojilerinden yararlanan yüz binlerce şirketin faaliyetlerini de etkilediği ifade edildi.

Hasar gören altyapının durumunun değerlendirilmeye devam edildiği belirtilen açıklamada, ekipmanların yeniden ne zaman çalışır hale getirilebileceğine ilişkin takvim vermenin henüz zor olduğu bildirildi.

Yandex, 8 Ekim'de Ryazan bölgesindeki Sasovo veri merkezinin, bugün de Kaluga'daki veri merkezinin İHA saldırılarında hasar gördüğünü açıklamıştı.

Şirket, her iki saldırıda da yaralanan çalışan bulunmadığını ve acil durum ekipleri ile uzmanların çalışmalarını sürdürdüğünü bildirmişti.

Kaynak: AA