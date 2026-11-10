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Yandex, İHA saldırıları sonrası bulut verilerinin yüzde 97,16'sına erişim sağladı

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Yandex, İHA saldırılarında veri merkezleri zarar gördükten sonra Yandex Cloud müşteri verilerinin yüzde 97,16'sına erişimin yeniden sağlandığını bildirdi. Kalan yüzde 2,84'ün kurtarılamayacağı, yedekleme hizmetini kullananlarda ise veri kaybı yaşanmadığı açıklandı.

Rus teknoloji şirketi Yandex, insansız hava aracı (İHA) saldırılarında veri merkezlerinin zarar görmesinin ardından bulut hizmeti Yandex Cloud'daki müşteri verilerinin yüzde 97,16'sına erişimin yeniden sağlandığını bildirdi.

Yandex'ten yapılan yazılı açıklamada, saldırıların ardından şirket mühendislerinin veri merkezlerindeki verilere yeniden erişim sağlamak için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Müşteri verilerinin yüzde 97,16'sına yeniden erişim sağlandığı kaydedilen açıklamada, kalan yüzde 2,84'lük bölümün ise ekipmanlardaki ağır hasar ve yedeklerinin bulunmaması nedeniyle kurtarılamayacağı ifade edildi.

Yandex Cloud'un yedekleme hizmetlerini kullanan müşterilerin ise herhangi bir veri kaybı yaşamadığı aktarıldı.

Açıklamada, daha önce kullanıcıların kendilerinin etkinleştirmesi gereken veri yedekleme özelliğinin artık yeni oluşturulan sanal makinelerde varsayılan olarak açık olacağı bildirildi.

Yedekleme hizmetinin mevcut koşullarla sunulmaya devam edileceği, kullanıcıların ise bu özelliği devre dışı bırakabileceği belirtildi.

Şirketin Yandex Cloud'un bilişim kaynaklarını Rusya'nın farklı bölgelerindeki bağımsız veri merkezlerine dağıtmayı sürdürdüğü ve bu merkezlerin sayısının artırılacağı kaydedildi.

Rusya'da 8-11 Ekim'de düzenlenen İHA saldırılarında, Yandex'in Ryazan bölgesindeki Sasovo'da bulunan veri merkezi ile Kaluga ve Vladimir'deki üç veri merkezi zarar görmüştü.

Saldırılar nedeniyle şirketin bulut hizmetlerinde ve Yandex Disk platformunda erişim sorunları yaşanmıştı.

Kaynak: AA
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