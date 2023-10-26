Xiaomi Watch S3 Tanıtıldı: Fiyatı, Özellikleri ve Tasarımı

Xiaomi'nin bir süredir beklenilen akıllı saati Xiaomi Watch S3 tanıtıldı. Watch S3, dairesel tasarımı ve eSIM desteği ile dikkat çekiyor. İşte Watch S3'ün fiyatı, özellikleri ve tasarımı.

Xiaomi'nin bir süredir beklenilen akıllı saati Xiaomi Watch S3 tanıtıldı. Bugün gerçekleştirdiği etkinlikte Xiaomi 14 modelleri ile karşımıza çıkan şirket, aynı zamanda akıllı saati Watch S3'ü de piyasaya sürdü. İşte Xiaomi Watch S3'ün fiyatı, özellikleri ve tasarımı.

Xiaomi Watch S3 eSIM desteği ile geliyor!

Bugün gerçekleşen etkinlikte karşımıza çıkan Xiaomi Watch S3, dairesel tasarımı ile hem şık hem de spor kullanıma hitap ediyor. Tüm parçalarını özel olarak değiştirebildiğiniz Watch S3, kendisini sizin tarzınıza uygun hale getiriyor. Sadece kordonla kalmayıp kadran tarafında da farklı seçenekler sunan Watch S3, bu sayede bir anda bambaşka bir tarza bürünebiliyor.

Standart ve eSIM olmak üzere iki farklı versiyonla gelen Xiaomi Watch S3, görüşme yapmanıza olanak sağlıyor. 1.43 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla gelen Watch S3, 326 ppi değerinde sahip bu ekranda 466 x 466 piksel çözünürlük sunuyor. Kullanıma bağlı olarak değişmekle beraber standart modelde tam şarjla 15 gün kullanım sunan Watch S3, eSIM'li modelde tam şarjla 7 günlük kullanım sunuyor. İşletim sistemi olarak ise iki versiyonda da HyperOS kullanılıyor.

iPhone gibi kaplama değil: Xiaomi 14 Pro Titanyum tanıtıldı!

Xiaomi Watch S3'ün fiyatı!

Tüm özellikleri ile Xiaomi Watch S3'ü satışa sunan Xiaomi, haliyle fiyatları da açıkladı. Standart model için 109 Dolar fiyat biçen Xiaomi, eSIM modeli için 136 Dolar fiyat belirlemiş. Kadranlar ve kordonlar ise 17-35 Dolar arasında değişen fiyatlarla satılacak.