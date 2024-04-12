Xiaomi SU7 ve Mercedes-Benz Sedan Kaza Yaptı

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Xiaomi, geçtiğimiz aylarda ilk elektrikli otomobilini piyasaya sürerek otomotiv pazarına resmen girdi. Şirket, ilk otomobiliyle dikkat çekmeyi başardı. Araç kullanıcılarından ise genel olarak olumlu geri dönüşler yapılıyor. Kısa süre önce ise Xiaomi SU7, ilk kez kaza yaptı. Peki sağlam çıktı mı? İşte ayrıntılar…

Xiaomi SU7 ve Mercedes-Benz sedan kaza yaptı

Çinli sosyal medya fenomeni Big Lizi Qiqili tarafından çekim yapıldığı sırada meydana geldiği aktarılan kazada iki aracın da ciddi bir hasar aldığı görülüyor. Paylaşılan fotoğraflara baktığımızda Mercedes-Benz aracın sağ farları tamamen parçalanmış, ön kaput şişmiş ve hava giriş ızgarasının hasar gördüğü göze çarpıyor.

Xiaomi SU7'nin ise iki kapısının ciddi hasar gördüğü aktarılıyor. Bununla birlikte aracın hava yastıklarının açıldığı da söyleniyor. Bilmeyenler için hava yastığı, otomobillerde çarpışma anında gaz veya hava ile şişerek yolcunun yaralanmasını önler.

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Aktarılan bilgilere göre Mercedes-Benz ve Xiaomi SU7 sürücüleri, kazadan hafif sıyrıklar ile kurtuldu. Yani ciddi bir yaralanma söz konusu değil.

Xiaomi SU7 teknik özellikleri