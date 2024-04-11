Xiaomi Redmi Turbo 3 Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi, geçtiğimiz saatlerde ana vatanı Çin'de gerçekleştirdiği etkinlikte Redmi Pad Pro tablet bir yana Redmi Turbo 3 akıllı telefonunu da tanıttı. Geçen yıl piyasaya sürülen Redmi Note 12 Turbo modelinin halefi olarak çıkan Turbo 3, aynı zamanda yeni serinin ilk modeli oldu. Peki orta segment amiral gemisi olarak ifade edilen bu cihaz, kullanıcılara neler sunuyor? İşte Redmi Turbo 3 özellikleri ve fiyatı…

Redmi Turbo 3 özellikleri ve fiyatı

Redmi Turbo 3 modeli, 6.67 inç boyutunda OLED ekranla geliyor. 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan bu ekran, 2400 nit tepe parlaklığa sahip. Ayrıca Dolby Vision ve HDR10+ teknolojilerini barındırıyorken, Corning Gorilla Glass Victus korumasına sahip.

Qualcomm imzalı Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alan cihaz, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı sunuyor. Öte yandan 90W hızlı şarjdan beslenen 5.000 mAh kapasitesinde bataryadan güç çekiyor.

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Akıllı telefonun ön tarafında 20 Megapiksel çözünürlüklü özçekim kamerası yer alıyor. Arka tarafındaysa ikili kurulum bizleri karşılıyor. Bu kurulum ise OIS destekli 50 Megapiksel ana ve 8 Megapiksel ultra geniş açılı kameralardan oluşuyor. Arka kameralar ile 4K@30/60fps; ön kamerayla 1080p@30/60fps video çekilebiliyor.

Android 14 tabanlı HyperOS üzerinde çalışan Redmi Turbo 3, yapay zeka destekli resimden nesne silme özelliğine sahip. Öte yandan 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC, GPS bağlantıyı destekliyor. Son olarak parmak izi okuyucusuna yer verdiğini de belirtelim.

Redmi Turbo 3 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Ekran: 6,67 inç – OLED 1,5K çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 2.400 nit tepe parlaklık Dolby Vision, HDR10+ Corning Gorilla Glass Victusİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm)Arka Kameralar: 50 Megapiksel (Sony LYT-600, 1/1.95¨, 0.8µm, PDAF, OIS) ana kamera 8 Megapiksel (1/4.0¨, 1.12µm) ultra geniş açılı kameraArka Kamera Video: 4K@30/60fpsÖn Kamera: 20 MegapikselÖn Kamera Video: 1080p@30/60fpsBatarya ve Şarj: 5.000mAh, 90W hızlı şarj desteğiİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOSBağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC, GPSUSB: USB-C 2.0Parmak İzi Tarayıcı: Var

Redmi Turbo 3 fiyatı:

Redmi Turbo 3 12 GB RAM + 256 GB: 1.999 Çin yuanı (~276 dolar)

Redmi Turbo 3 12 GB RAM + 512 GB: 2.299 Çin yuanı (~317 dolar)

Redmi Turbo 3 16 GB RAM + 512 GB: 2.499 Çin yuanı (~345 dolar)

Redmi Turbo 3 16 GB RAM + 1 TB: 2.799 Çin yuanı (~386 dolar)