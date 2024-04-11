Xiaomi Redmi Pad Pro Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi, ana vatanı Çinde gerçekleştirdiği etkinlikte yeni ürünlerini tanıttı. Bu ürünlerden biri de Redmi Pad Pro oldu. Peki orta segment kataloğunda yer alan bu tablet, kullanıcılara neler sunuyor? İşte Redmi Pad Pro özellikleri ve fiyatı…

Redmi Pad Pro özellikleri ve fiyatı

Redmi Pad Pro modeli, 12.1 inç boyutunda ve 2.5K piksel çözünürlükte IPS LCD bir ekrana sahip. 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, 600 nit tepe parlaklık sunuyor. Ayrıca TUV Rheinland sertifikası olduğunu da belirtelim.

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisinden güç alan tabletin 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Bununla birlikte cihaz, ses tarafında ise 4 adet hoparlör, Dolby Atmos desteği ve çift mikrofon sunuyor.

Orta segmentte sular ısınıyor! Dikkat çeken fiyatıyla Redmi Turbo 3 tanıtıldı

8 Megapiksel ön ve 8 Megapiksel arka kameraya yer veren tablet ile 1080p'de 30 FPS video çekilebiliyor. Öte yandan cihaz, 10.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Bu batarya, 33W hızlı şarjdan besleniyor. Son olarak modelin Android 14 tabanlı HyperOS üzerinde çalıştığını ve Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 bağlantıyı desteklediğini de belirtelim.

Redmi Pad Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikAçıklama Ekran Boyutu12.1 inçEkran Çözünürlüğü2.5K pikselEkran Yenileme Hızı120 HzParlaklık600 nit maksimum parlaklıkEkran SertifikasıTUV RheinlandİşlemciQualcomm Snapdragon 7s Gen 2Dolby Vision DesteğiVarStylus Pen UyumluluğuVarArka Kamera8 MegapikselÖn Kamera8 MegapikselVideo Kaydı1080p@30fpsSes4 hoparlör, Dolby Atmos desteği, çift mikrofonRAM8 GB'a kadarDahili Depolama256 GB'a kadarBatarya Kapasitesi10,000 mAhŞarj Hızı33Wİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı HyperOSBağlantı SeçenekleriWi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 3.5mm kulaklık jakı

Redmi Pad Pro fiyatı:

Redmi Pad Pro 6 GB RAM + 128 GB: 1.499 Çin yuanı (~234 dolar)

Redmi Pad Pro 8 GB RAM + 128 GB: 1.599 Çin yuanı (~221 dolar)

Redmi Pad Pro 8 GB RAM + 256 GB: 1.799 Çin yuanı (~248 dolar)