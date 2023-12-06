Xiaomi Redmi Note 13 Pro Serisinin Küresel Lansman Tarihi Açıklandı

Akıllı telefon dünyasının en önemli isimlerinden Xiaomi, Redmi markasının ağını genişletmeye devam ediyor. Şirket, ülkemizde de yoğun ilgi göre Note ailesine eylül ayında yeni bir seri kazandırdı. Redmi Note 13 Pro serisinin küresel lansman tarihi belli oldu.

Redmi Note 13 Pro ailesi Ocak ayında sahne alacak

Redmi Note 13, Note 13 Pro, Note 13 Pro+ modellerinden oluşan seri 21 Eylül'de Çin'de tanıtıldı. Ülkemizde de sahne alacak cihazın küresel lansman tarihi resmi olarak açıklandı. Yapılan paylaşıma göre Redmi Note 13 Pro ailesi Ocak 2024'te küresel pazarda olacak.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir bilgiye göre Redmi Note 13 Pro, Avrupa'da 450 Euro fiyat etiketi ile satılacak. Note 13 Pro Plus ise 500 Euro fiyatla ülkelere giriş yapacak. Ülkemizdeki vergi oranlarını da hesaba katarsak Note 13 Pro, 26 bin 500, Note 13 Pro Plus ise 29 bin 500 liradan satışa sunulabilir.

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Redmi Note 13 Pro Plus özellikleri!

İşlemciMediaTek Dimensity 7200 UltraRAM12GB / 16 GBDepolama256 GB / 512 GBEkran6,67 inç, AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 1,5K çözünürlük, 1800 nit parlaklık ve HDR10Ön Kamera16 MegapikselArka Kamera200 Megapiksel Samsung ISOCELL HP38 Megapiksel ultra geniş açılı2 Megapikselİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MIUI 14Batarya5000 mAh120WHızlı Şarj DesteğDiğer ÖzelliklerParmak izi sensörü, 3,5mm jak girişi, NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, 5G, IR Blaster, Dolby Vision, IP68

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Redmi Note 13 Pro serisi fiyat performans açısından yeterli olur mu? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.