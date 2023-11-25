Xiaomi, Redmi K70 ve Redmi Book 14/16 modellerini tanıtacak

Xiaomi, uygun fiyatlı ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Redmi K70 ve Redmi Book 14/16 modelleri, 29 Kasım'da düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.

Xiaomi, uygun fiyatlı ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Akıllı telefon modelleriyle bilinen Redmi, önümüzdeki günlerde bir etkinlik düzenleyecek. Etkinliğin ana odağı Redmi K70 olacakken, Redmi Book 14/16 (2024) modellerinin de görücüye çıkacağı bildirildi.

Redmi Book 2024, 29 Kasım'da Çin'de tanıtılacak

Xiaomi, 29 Kasım'da düzenleyeceği etkinlikte Redmi Book 14 inç ve 16 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Çinli teknoloji devi, 14/16 inçlik dizüstü bilgisayar serisini en son 2020 yılında güncellemişti. Bu nedenle yeni Redmi Book'lar birçok önemli iyileştirme alacak gibi duruyor.

Çin'de yayınlanan bir posterde Xiaomi, Redmi Book 16'nın önceki modellere benzer bir tasarıma sahip olacağını ortaya koydu. Görsel, dizüstü bilgisayarın iki USB Type-A portu, bir Type-C portu, bir HDMI portu ve bir kulaklık girişine sahip olacağını gösterdi.

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Xiaomi ayrıca potserde Redmi Book 16'yı kendi fiyat segmentindeki en güçlü bilgisayar olarak tanımlıyor. Dizüstü bilgisayarın HyperOS ile doğrudan desteğe sahip olacağı da söyleniyor.

Diğer özellikler henüz gizliliğini koruyor olsa da, Redmi Book serisinin FHD çözünürlük, %90 ekran-gövde oranı ve 300 nit parlaklığa sahip 16,1 inç ekranla gelmesi bekleniyor. Gücünü 65W hızlı şarj destekli 46Wh bataryadan alacak.

29 Kasım'da yapılması planlanan etkinlikte ayrıca Redmi K70 serisi de görücüye çıkacak. İlk aşamada Çin pazarını hedefleyen bu modellerin önümüzdeki yıl globale açılması bekleniyor.

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