Xiaomi MIX FOLD 2'nin cep yakan fiyatı ortaya çıktı!

Katlanabilir telefon pazarındaki rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Bu alanda liderlik koltuğunda oturan Samsung, bugün düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4 modellerini kullanıcıların beğenisine sunacak. Öte yandan Xiaomi de uzunca bir süredir MIX FOLD 2 üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce çıkış tarihi, tasarımı ve kilit teknik özellikleri sızdırılan cihazın şimdi de fiyatı ortaya çıktı.

Xiaomi MIX FOLD 2 fiyatı ne kadar olacak?

Xiaomi, 2021'de katlanabilir telefon pazarına Xiaomi MIX FOLD ile giriş yaptı. Şirket, henüz bu alanda yeni olmasına rağmen önemli satış başarılarına imza atarken, cihazın halefiyle ilgili uzunca bir sessiz kaldı. Ancak biliyoruz ki MIX FOLD 2, her anlamda dün tanıtılan Galaxy Z Fold 4 modeline doğrudan rakip olacak. Hatta iki cihazın çıkış tarihleri de birbirine yakın olacak. Zira MIX FOLD 2, 11 Ağustos'ta yani bugün ilerleyen saatlerde görücüye çıkıyor.

MySmartPrice, artık geri sayıma geçilen katlanabilir telefonla ilgili önemli detayları paylaştı. Bunlardan biri de şüphesiz fiyat etiketi. Tabii işin içine katlanabilir ekranlar girince fiyatlar da doğal olarak fırlıyor. Xiaomi MIX FOLD 2 de 1,484 ila 1,632 dolar aralığındaki fiyat etiketleriyle raflardaki yerini alacak. Cihazda 12 GB RAM ve 512 GB veya 1 TB depolama seçenekleri mevcut olacak.

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Katlanabilir telefon, an itibariyle mobil sektördeki en güçlü işlemcilerden olan Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alacak. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; bir 3.2 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo), üç 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve dört 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Cihazda Full HD+ 120 Hz yenileme hızı sunan 6.56 inç Samsung E5 AMOLED kapak ekranı ve 8.02 inç 2.5K 120 Hz UTG (Ultra-Thin Glass) OLED Eco2 ana ekran mevcut.

Xiaomi MIX FOLD 2'nin ön kamerası belli değil. Ancak arkada 50 Megapiksel Sony IMX766, 13 Megapiksel ultra geniş ve 2x optik zoom yapabilen 8 Megapiksel telefoto sensörün yer aldığı üçlü kurulum bulunuyor.

67W hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh'lik bir pille gelen katlanabilir telefon kutudan Android 12 tabanlı MIUI 13 ile çıkacak. Son olarak yaklaşık 262 gram ağırlığında olan cihazın tablet görünümünde 5,4 mm ve katlandığında 11,2 mm kalınlığında olacağını belirtelim.

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