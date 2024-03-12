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Xiaomi mi Band 9 ve 9 NFC Radyo Sertifikası Aldı

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Giyilebilir teknoloji pazarında öne çıkan Xiaomi, mi Band 9 ve 9 NFC modelleri için radyo sertifikası aldı. Yakında tanıtımının yapılması beklenen yeni bileklikler, önceki modellere göre ciddi yükseltmelerle gelmesi bekleniyor.

Giyilebilir teknoloji pazarında öne çıkan üreticilerden birisi de Xiaomi. Mi Band serisiyle ülkemiz dahil tüm dünyada önemli satış başarılarına imza atan şirketin bu serideki en yeni ürünü şimdilik Band 8 Pro. Ancak bu önümüzdeki aylarda değişecek ve mi Band 9/9 NFC kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bileklikler ile ilgili ilk detaylar da kısa bir süre önce geldi.

Xiaomi mi Band 9 ve 9 NFC radyo sertifikası aldı, lansman yakında

Xiaomi'nin yaklaşan akıllı bileklikleri mi Band 9 ve 9 NFC, M2345B1 ve M2346B1 model numarasıyla radyo sertifikası aldı. Liste iki modele radyo kullanımı için onay verirken, tanıtımın da yakında yapılacağına dair sinyalleri veriyor.

Xiaomi mi Band 9 serisiyle ilgili şimdilik bir teknik özellik detayı mevcut değil. Ancak burada selefine göre ciddi yükseltmelerle gelmesi bekleniyor. Bunun dışında mi Band 8 serisi geçen yılın nisan ayında vitrine çıktı. Bu nedenle yeni serinin de benzer bir tanıtım takvimini benimsemesi söz konusu.

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Kullanıcılara fikir vermesi açısından Xiaomi Band 8'in teknik özellikleri şu şekilde sıralandı:

ÖzellikXiaomi Band 8Ekran1.62 inç AMOLEDBağlantıBluetooth 5.2SensörlerKalp atış hızı, kan oksijen seviyesi, stres, uykuSpor Modları150'den fazlaSu Direnci5 ATM (50 metre su geçirmezlik)Pil Ömrü14 güne kadarDiğer ÖzelliklerSesli asistan, NFC destekli 2. versiyonFiyat39.9 Euro Özel KordonlarEvet, yan taraflardan tutturulan kordonlarKullanılabilirlikAvrupa'ya gelmeyebilir, yalnızca Çin'e özel ürün

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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