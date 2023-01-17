Xiaomi 13 Ultra'nın fiyatı ve tanıtım tarihi ortaya çıktı!

Bu yılın başlarında tanıtılan Xiaomi 12 serisi, Ultra modelinden yoksun bir şekilde kullanıcıların karşısına çıktı. Çinli üretici, çip krizi dahil birçok nedenden dolayı akıllı telefonu birkaç defa erteledi ve takvimler temmuzu gösterdiğinde kritik bir karar vererek cihazı Xiaomi 12S Ultra şeklinde yeniden isimlendirdi ve vitrine çıkardı. Model, teknik özellikleri ve tasarımıyla geçer not aldı ancak sadece Çin'e özel olması bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Ancak yakında tanıtılacak Xiaomi 13 Ultra ile bu durum değişecek ve model globalde de satışa çıkacak. Son olarak cihazın fiyatı ve potansiyel tanıtım tarihi ortaya çıktı.

Xiaomi 13 Ultra ne zaman tanıtılacak?

Xiaomi 12S Ultra, defalarca ertelemenin ardından Temmuz 2022'de vitrine çıktı. 1 inçlik kamerasıyla ön plana çıkan cihaz sadece Çin pazarına özeldi. Ancak yakında tanıtılacak Xiaomi 13 Ultra ile bu durum değişecek. Cihaz, beklenenin aksine geçen ay düzenlenen Çin etkinliğinde serinin standart ve Pro modeli ile birlikte vitrine çıkmadı. Bu noktada Çinli üretici akıllı telefon için ayrı bir etkinlik planladı.

Sektörde sızıntılarıyla bilinen TechGoing, son zamanlarda Xiaomi 13 Ultra'nın ertelendiğiyle ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve telefonun en geç nisanda kullanıcıların beğenisine sunulacağını söyledi. Bunun dışında sızıntıda modelin fiyat etiketiyle ilgili detaylar da yer alıyor. Buna göre cihaz, selefi 12S Ultra'yla aynı başlangıç fiyat etiketine sahip olacak: 887 dolar.

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Kullanıcılara fikir vermesi açısından Xiaomi 13 Ultra'nın selefi 12S Ultra'nın teknik özellikleri şöyle:

Xiaomi 12S Ultra teknik özellikleri

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

Ekran: 6.73 inç, QHD+, 120 Hz, 522 ppi, 1.500 nit, AMOLED LTPO 2.0

RAM: 8GB/ 12 GB

Depolama: 256 GB/ 512 GB

Kamera: 50 Megapiksel ana (OIS ile)+48 Megapiksel geniş+48 Megapiksel periskop kamera (OIS ile)

Video kaydı: 4K 60 fps / 8K

Batarya: 4.860 mAh

Hızlı şarj: Quick Charge 4+ destekli 67W hızlı kablolu (15 dakikada yüzde 50), 50W kablosuz (15 dakikada yüzde 40) ve 10W ters kablosuz

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