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Xbox için Helldivers 2 benzeri oyun geliştiriliyor

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Gelen bilgilere göre, Xbox platformu için Helldivers 2'ye benzeyen bir oyun geliştiriliyor. Oyunun sadece PlayStation 5 ve PC için çıkması tepki çekmişti. Ancak The Forge Falcons adlı geliştirici grup, bu duruma son vermek için Halo Infinite'i modlayarak Helljumpers adında yeni bir oyun yapmaya karar verdi. Oyunun Helldivers 2'den esinlendiği söyleniyor.

Gelen bilgiler, Xbox platformu için Helldivers 2 benzeri bir oyunun geliştirildiğini gösteriyor. 2024 yılının en popüler yapımlarından biri haline gelen oyunun, sadece PlayStation 5 ve PC platformları için piyasaya sürülmesi büyük tepki çekmişti. Ancak kendine The Forge Falcons adını veren bir geliştirici grup, bu duruma bir dur deme kararı verdi.

Grup yaptığı son açıklamaya göre, sevilen aksiyon oyunu Halo Infinite'i modlayarak Helljumpers adında yeni bir oyuna dönüştürecek. İsminden ve açıklanan diğer detaylardan anlaşılacağı üzere, oyunun Helldivers 2'den büyük oranda esinlendiği söyleniyor. Eğer tüm bu iddialar gerçek olursa, oyun sektöründe kartlar yeniden dağıtılabilir. İşte tüm detaylar…

Xbox için Helldivers 2 çakması oyun mu gelecek?

Helljumpers ismi verilecek yeni oyunun Helldivers 2'de mevcut olan görev türlerini, tecrübe puanı toplama yöntemlerini ve boss savaşlarını içereceğinin söylenmesi de, çakma oyun suçlamalarını bir hayli alevlendirmiş durumda.

Arrowhead Game Studios tarafından geliştirilen ve henüz geçtiğimiz ay piyasaya sürülen yapımın elde ettiği muhteşem başarı, birçok oyun yapımcısının ilgisini çekmiş ve buna benzer bir tecrübe yaşatan yeni projeler geliştirmek için kollar sıvanmıştı.

Geliştiricisi yetişti! Helldivers 2 girişleri artık kısıtlı değil

Halo Infinite'de güzel bir Helldivers 2 deneyimi sunacaklarını iddia eden The Forge Falcons üyeleri ise, popüler oyundan esinlendiklerini hiç inkar etmiyor. Oyun yapımcısı Arrowhead Game Studios firmasının bu konuda herhangi bir yasal tedbir alıp almayacağı ise şu an için bilinmemekte.

Bu gelişmeyle birlikte Helldivers 2'nin Xbox platformuna da gelmesini talep eden kullanıcıların bu isteğinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ise önümüzdeki dönemde göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Helldivers 2 yakaladığı başarıyı sürdürebilecek mi? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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