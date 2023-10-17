Xbox Game Pass Ekim 2023 Oyunları Açıklandı

Microsoft tarafından sunulan Xbox Game Pass servisine Ekim 2023 için yeni oyunlar ekleneceği duyuruldu. F1 Manager 2023, Dead Space ve diğerleri kütüphaneye dahil olacak.

Microsoft tarafından sunulan ve son dönemlerde genişleyen kütüphanesi ile adından söz ettiren Xbox Game Pass servisine yepyeni oyunlar eklenmeye devam ediliyor. Son olarak bu ayın sonuna kadar kataloğa yeni dahil olacak yapımlar açıklandı. İşte Xbox Game Pass Ekim 2023 oyunları…

Xbox Game Pass'e ekleniyor: F1 Manager 2023, Dead Space ve dahası!

Bilmeyenler için Xbox Game Pass, yüzlerce oyun için tek bir abonelik fiyatı karşılığında erişim sunan bir servis. Türkiye gibi oyun fiyatlarının yüksek olduğu ülkeler başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından yüz milyonlarca kullanıcısı olan Game Pass, avantajlı olduğu için tercih ediliyor.

Microsoft, Xbox Wire üzerinden yaptığı duyuru ile Game Pass kütüphanesine yeni eklenecek oyunları açıkladı. Buna göre spor türüne ilgililerin sevdiği F1 Manager 2023 oyunu, 19 Ekim'de abonelere sunulacak.

Kalkın mahvolduk: Call of Duty oyunlarına devasa zam geldi…

Simülasyon türündeki Cities: Skylines 2 oyunu 24 Ekim'de PC platformu için kütüphaneye eklenecekken, Dead Space ise Cloud, Konsol, PC ve EA Play için 26 Ekim tarihinde kullanıcıların erişimine açılacak. Xbox Game Pass'e önümüzdeki günlerde yeni dahil olacak oyunlar şu şekilde sıralandı;

OyunPlatformlarTarih F1 Manager 2023Cloud, Konsol, PC19 EkimCities: Skylines 2PC24 EkimDead SpaceCloud, Konsol, PC, EA Play26 EkimFrog Detective: The Entire MysteryCloud, Konsol26 EkimMineko's Night MarketCloud, Konsol, PC26 EkimHeadbangers: Rhythm RoyaleCloud, Konsol, PC31 EkimJusantCloud, Konsol, PC31 Ekim

Microsoft, geçtiğimiz günlerde Activision-Blizzard'ı resmen satın aldı. Yıllar süren dava nedeniyle geciken bu satın almanın ardından Xbox Game Pass kütüphanesine önümüzdeki aylarda Call of Duty oyunları eklenecek. Bunun için resmi bir tarih yok.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.