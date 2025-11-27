Haberler

World of Warcraft'ın yeni genişlemesi Midnight'ın çıkış tarihi belli oldu

World of Warcraft'ın yeni genişlemesi Midnight'ın çıkış tarihi belli oldu
Blizzard Entertainment, popüler oyunu World of Warcraft'ın yeni genişlemesi Midnight için resmi çıkış tarihini açıkladı. 'Worldsoul Saga' üçlemesinin ikinci genişlemesi olan ve merakla beklenen paket, 26 Şubat 2026 tarihinde oyuncularla buluşacak.

Midnight, hem eski kıtalara dönüş hem de yeni bölgelerin keşfini bir araya getiren yapısıyla serinin hayranları tarafından şimdiden yoğun ilgi görüyor. Oyuncular; Eversong Woods, Zul'Aman, Harandar ve Voidstorm gibi dört farklı bölgeyi yeniden veya ilk kez deneyimleme fırsatı yakalayacak.

GENİŞLEME ŞUBAT 2026'DA GELİYOR

Blizzard Entertainment'ın popüler MMORPG'si World of Warcraft'ın merakla beklenen yeni genişlemesi Midnight, 26 Şubat 2026 tarihinde oyuncularla buluşacak.

Genişleme paketinin en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise biyolüminesan yapısıyla öne çıkan Haranir adlı yeni oynanabilir ırk. Haranir, hem Horde hem de Alliance tarafında seçilebilir olacak ve kendi özgün kültürü ile hikâyesiyle oyunun evrenine yeni bir katman ekleyecek.

Midnight ayrıca uzun süredir talep edilen konut sistemi (housing) özelliğini de oyuna getirecek. Bu sistem, oyunculara kendi evlerini inşa edip farklı dekorasyon öğeleriyle kişiselleştirme imkânı sunacak. Yeni zindanlar, baskınlar, görev zincirleri ve "Prey System" adı verilen taze oyun mekaniği de genişleme paketinin oynanış tarafına dinamizm katacak.

Blizzard, Worldsoul Saga'nın ikinci perdesi olan Midnight ile hem veteran oyunculara nostalji yaşatmayı hem de World of Warcraft deneyimini modernize ederek yeni oyuncuları cezbetmeyi hedefliyor.

Oyun dünyasının en köklü serilerinden biri olan World of Warcraft, Midnight'ın yayınlanmasıyla birlikte bir kez daha oyuncularını Azeroth'un karanlık güçleriyle yüzleşmeye davet edecek.

Yakupcan Aydemir
Haberler.com - Teknoloji
