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Windows'ta İşlemci Sıcaklığı Nasıl Ölçülür?

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Otomobilinizin en yüksek performansı verdiği sıcaklığı bilirsiniz. Genelde bu terim 'yağ sıcaklığı' olarak belirtilir ve 90 ile 100 derece arasındadır. Konu bilgisayar olduğundaysa bu kez karşımıza 'işlemci sıcaklığı' ortaya çıkıyor. Peki Windows'ta işlemci sıcaklığı nasıl ölçülür? İşte tüm detaylarıyla işlemci sıcaklığı ölçme rehberi ve adımları...

Otomobilinizin en yüksek performansı verdiği sıcaklığı bilirsiniz. Genelde bu terim "yağ sıcaklığı" olarak belirtilir ve 90 ile 100 derece arasındadır. Konu bilgisayar olduğundaysa bu kez karşımıza "işlemci sıcaklığı" ortaya çıkıyor. Peki Windows'ta işlemci sıcaklığı nasıl ölçülür? İşte tüm detaylarıyla işlemci sıcaklığı ölçme rehberi ve adımları…

Adım adım Windows'ta işlemci sıcaklığı ölçme rehberi!

Windows bilgisayarlarda işlemci sıcaklığını ölçmek oldukça önemli. Zira bilgisayarınızda yaptığınız birçok işlemin yükü direkt olarak işlemciye binmekte. Peki bu kontrolü nasıl sağlayabilirsiniz?

CPU sıcaklığınızı ölçmek oldukça kolay. Şayet kullandığınız işlemcinin markası tarafından yayınlanmış bir yazılım var ise onu bilgisayarınıza kurarak sıcaklık takibini kolayca yapabilirsiniz. Bu yazılımları kontrol etmek için sahip olduğunuz işlemcinin markasının resmi internet sitesine göz atın.

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Eğer bu tarz bir yazılımı yoksa veya farklı bir yazılım kullanmak isterseniz fazlaca seçeneğiniz var. Biz sizler için birkaç tanesini listeledik.

AIDA64

Core Temp

NZXT CAM

HWMonitor

Programsız işlemci sıcaklığı nasıl ölçülür?

Birçok bilgisayarda işlemci sıcaklığını ölçmek programsız olarak da yapılabilmektedir. Bunu yapmak içinse bilgisayarınızın BIOS menüsüne girmeniz gerekmektedir. Ancak burada yapılacak ölçümler çok sağlıklı olmayacaktır. Zira BIOS menüsüne girmek için bilgisayarınızı kapatmanız gerekli. Yani işlemcinizin sıcaklığını bilgisayarınızda aktif olarak işlemler gerçekleştirirken göremeyeceksiniz.

Bunun dışında yapılabilecek en güvenilir ölçümse şüphesiz USB termometrelerdir. Bu termometreler ve sahip oldukları yazılım sayesinde CPU sıcaklığını anlık olarak görebilir ve hatta belirli bir sıcaklık düzeyinde alarm vermesini sağlayabilirsiniz. Ancak burada kullandığınız termometre ile bilgisayarınızın işletim sisteminin uygun olup olmadığına çok dikkat edin.

Peki siz "Windows'ta işlemci sıcaklığı nasıl ölçülür?" rehberimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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