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WhatsApp sesli mesajların yazıya çevirecek yeni özelliği devreye alıyor

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WhatsApp, kullanıcıların şikayetlerini dikkate alarak ses kayıtları yazıya dönüştürecek yeni özelliği kullanıma sokacak.

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği devreye alıyor.

Kullanıcıların şikayetlerini dikkate alan WhatsApp, artık gelen sesli mesajları çok kolay bir şekilde yazıya dökülebilinecek.

Yapılan güncelleme ile birlikte, önümüzdeki haftalarda az sayıda dil seçeneğiyle olmak üzere dünya genelinde kademeli olarak kullanıma açılacağı duyuruldu. Başlangıçta İngilizce, Portekizce, İspanyolca ve Rusça dillerinin kullanılabileceği belirtilirken; dil sayısının önümüzdeki dönemde artacağı da ifade edildi.

ÖZEL OLARAK OLUŞTURACAK

Bir sesli mesaj yazıya döküldüğünde transkriptler sadece kişinin cihazında özel olarak oluşturulacak. Yani, uçtan uca şifreleme sayesinde WhatsApp'ın kendisi dahil hiç kimse bu içerikleri göremeyecek.

NASIL KULLANILACAK?

Özelliği kullanabilmek için Ayarlar > Sohbetler > Sesli mesaj transkriptleri menüsüne girerek yeni özelliği etkinleştirmek gerekecek. Bu aşamalar yapıldıktan sonra transkriptlerin kolayca açılabileceği ve transkript dilinin de seçilebilece de aktarıldı. Özelliği kullanabilmek için ise bir sesli mesajın üzerine basılı tutup "Metne çevir" düğmesine dokunarak sesli mesajların transkriptinin görülebileceği belirtildi.

WhatsApp sesli mesajların yazıya çevirecek yeni özelliği devreye alıyor
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Teknoloji
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıWilders:

Google Gboard klavyeyle yapılıyor zaten.

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