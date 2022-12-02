WhatsApp'a heyecan yaratan yeni özellik geliyor! Kullanıcılar büyük bir dertten kurtulacak

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçmişte mesaj aramayı daha da kolaylaştıracak bir özellik üzerinde çalışıyor. Yakın tarihte kullanıcıların hizmetine sunulacak özellikle mesajlar tarihe göre aranabilecek.

2 milyar aktif kullanıcıyla dünyanın en büyük mesajlaşma ağına sahip olan WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı açıklandı. Mesajları tarihe göre arama özelliği. Bu özellik sayesinde kullanıcıların bir konuşma içerisinde belirli bir tarihe atlaması daha kolay olacak.

TAKVİM SİMGESİNİN AKTİF OLMASI GEREKİYOR

WABetaInfo'da yer alan habere göre bu ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, bir görüşmede arama özelliğini kullanmanız gerekiyor. Bir takvim simgesinin görünmesi, özelliğin WhatsApp hesabınız için etkin olduğu anlamına gelir. Bu özellik sayesinde, belirli bir konuşmada hangi mesajların paylaşıldığını keşfetmek için bir tarihe atlayabilir ve hatta ilk mesaja gidebilirsiniz.

ÇOK SAYIDA KİŞİYE ULAŞILMASI BEKLENİYOR

Mesajları tarihe göre arama özelliği, TestFlight uygulamasından en son beta güncellemesini yükledikten sonra bazı şanslı beta test kullanıcılarına sunuldu ve önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya sunulması bekleniyor.