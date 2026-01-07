Haberler

WhatsApp'a bomba bir özellik geliyor

WhatsApp'a bomba bir özellik geliyor
Güncelleme:
WhatsApp, kullanıcıların sohbetlerde paylaştığı içerikleri daha kontrollü yönetebilmesi için kaybolan mesajlar özelliğini genişletmeye hazırlanıyor. Test aşamasındaki yeni ayarla birlikte, özellikle kısa süreli paylaşımlar için 1 saat ve 12 saat gibi daha kısa otomatik silme seçeneklerinin eklenmesi planlanıyor.

  • WhatsApp, mesajların 1 saat içinde otomatik olarak silinmesini sağlayan yeni bir gizlilik özelliği test ediyor.
  • Uygulama, mevcut 90 gün, 7 gün ve 24 saat seçeneklerine ek olarak 1 saat ve 12 saat gibi daha kısa mesaj silme süreleri sunacak.
  • Yeni özellik yalnızca yeni başlatılan bireysel sohbetlerde geçerli olacak ve önceki konuşmaları etkilemeyecek.

WhatsApp, gizlilik odaklı özelliklerine yenisini eklemeye hazırlanıyor. Uygulamanın test sürümünde ortaya çıkan yeni ayara göre kullanıcılar, mesajların 1 saat içinde otomatik olarak silinmesini tercih edebilecek.

1 VE 12 SAAT SEÇENEKLERİ GÜNDEMDE

Yeni seçenek, "Varsayılan mesaj süresi" bölümünde yer alıyor. Mevcut 90 gün, 7 gün ve 24 saat seçeneklerine ek olarak 1 saat ve 12 saat gibi daha kısa süreler de kullanıcıların kullanımına sunuluyor. Ayar etkinleştirildiğinde, özellik yalnızca yeni başlatılan bireysel sohbetlerde geçerli olacak; önceki konuşmalar bu değişiklikten etkilenmeyecek.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Test aşamasındaki bu yenilikle, mesajların sohbet geçmişinde gereğinden uzun süre kalmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji
