Warner Bros. Wonder Woman Oyunu Hakkında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Warner Bros. daha önce Monolith Productions tarafından solo bir Wonder Woman oyununun geliştirildiğini duyurmuş, bu da ikonik süper kahramana odaklanan özel bir deneyim isteyen hayranlar arasında heyecan yaratmıştı. Oyun hakkında şu ana kadar açıklanan tek ayrıntı, Monolith'in Middle-earth'ünden prosedürel olarak oluşturulan Nemesis sistemini kullanan tek oyunculu bir açık dünya oyunu olacağını gösteriyordu.

Wonder Woman oyunu hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Ancak son gelişmeler, Monolith'in web sitesindeki bir iş ilanının Wonder Woman oyununun canlı hizmet modelini benimseyebileceğini öne sürmesiyle hayranlar arasında endişeye yol açtı. Sürekli destek, düzenli güncellemeler ve genellikle mikro işlemler içeren canlı hizmet oyunları, oyun endüstrisinde yaygın bir trend haline geldi. Wonder Woman'ın solo macerasının da bu trendi takip ederek oyun deneyiminin doğasını değiştirebileceğinden korkuluyordu.

Bu söylenti, WB Discovery başkanı David Zaslav'ın, şirketin büyük franchise'larını canlı hizmet oyunlarına dönüştürme niyetini ortaya koyan açıklaması ışığında önem kazandı. NetherRealm'in Mortal Kombat ve Injustice gibi oyunları bu modeli çoktan benimsedi ve oyunculardan karışık tepkiler aldı.

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Ancak WB Games, IGN'e Wonder Woman oyununun bir canlı hizmet deneyimi olarak tasarlanmadığını açıklayarak endişeleri hızla giderdi. Bu açıklama, canlı hizmet modelinin bekledikleri anlatı odaklı, tek oyunculu deneyim üzerindeki potansiyel etkisi konusunda endişelenen hayranları rahatlattı.

Bu arada, WB Games'in yakında çıkacak bir diğer oyunu Suicide Squad: Kill the Justice League de kendi payına düşen zorluklarla karşılaştı. Başlangıçta ilkbaharda piyasaya sürülmesi planlanan oyunun çevrimiçi vitrinlerdeki görünümleri, teçhizat varyasyonları ve oyun içi mağaza gibi canlı hizmet unsurlarını içerdiği için eleştirilere neden oldu. Rocksteady'nin ünlü tek oyunculu oyunlarından, özellikle de Batman: Arkham serisinden bu ayrılış, hayranlar arasında endişeye yol açtı. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın