Warner Bros Discovery, Suicide Squad: Kill the Justice League'in satış beklentilerini karşılamadığını açıkladı. Geçtiğimiz aylarda piyasaya sunulan live action oyunu, Suicide Squad hayranlarını heyecanlandıramadı. Peki efsane stüdyo Rocksteady'de neler oluyor?

Suicide Squad: Kill the Justice League sınıfta kaldı

Warner Bros Discovery CFO'su Gunnar Wiedenfels tarafından yapılan son açıklamalar, Kill the Justice League'in sınıfta kaldığını gösteriyor. Oyunla ilgili konuşan CFO Wiedenfels, "yılın ilk çeyreğinin başında piyasaya sürülmesine rağmen beklentilerin altında kaldığını" söyledi.

Oyunla ilgili belirli bir satış rakamı verilmedi, ancak Steam'deki anlık oyuncu sayısının 2 binlere kadar düştüğünü söylemek mümkün. Geçtiğimiz yıl sunulan Harry Potter oyunu Hogwarts Legacy ile karşılaştırıldığında, Suicide Squad'ın performansının Warner Bros. Games için büyük hayal kırıklığı yarattı.

1321312

Hatırlamayanlar için Hogwarts Legacy satış rekorları kırmasıyla 2023'ün ilk çeyreğine damga vurmuştu. Hatta geçtiğimiz yıl ABD'de en çok satan oyun olmayı başardı. Buna karşılık stüdyonun yeni Suicide Squad oyunu tahminleri karşılamadı.

Suicide Squad için yapılan yorumların karışık olduğunu söylemek mümkün.. DC dünyasındaki kötü karakterleri kontrol etmek bazı oyunculara hitap ediyor olsa da, tekrarlayan görev yapısı ve sıkıcı bölümleriyle oyuncuları cezbetmeyi başaramadı.

Rocksteady Studios'un oyunu destekleme planları ise devam ediyor. Oyuncu etkileşimini artırmak adına 2024 yılı boyunca yeni hikayeler, görevler ve karakterler ekleyeceğini dile getirdi. Buna ilk sezon güncellemesinde sunulacak Joker de dahil.