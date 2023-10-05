Warcraft Rumble Mobil Oyunu 3 Kasım'da Piyasaya Sürülüyor

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve 2023'ün en popüler mobil oyunlarından biri olma potansiyeline sahip Warcraft Rumble, hem iOS hem de Android dünyasına geliyor. Ön kayıtları başlayan oyun, 3 Kasım'da piyasaya sürülecek. İşte detaylar...

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve 2023'ün en popüler mobil oyunlarından biri olma potansiyeline sahip Warcraft Rumble, hem iOS hem de Android dünyasına geliyor. Ön kayıtları başlayan oyun, 3 Kasım'da piyasaya sürülecek. İşte detaylar…

Warcraft Rumble, 3 Kasım'da geliyor

Winterspring'den Booty Bay'e kadar Horde ve Alliance, stratejik, çılgın çatışmalarda savaşmak için ünlü kahramanlarının ve kötü adamlarının minyatür versiyonlarını hayata geçiren muhteşem yeni bir makinenin etrafında toplanıyor.

Sevilen Warcraft evreninde geçen Warcraft Rumble, oyuncuları Warcraft'ın en sevdikleri kahramanları ve kötü adamlarıyla ordular kurmaya ve taktik zekalarını sınamak için tasarlanmış heyecan verici senaryolarda savaşmaya davet ediyor.

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Ordularınızın Liderlerinden başlayarak Mini koleksiyonlarından güçlerinizi oluşturun. Her tek oyunculu görev, çözülmesi gereken kendine özgü, stratejik bir bulmaca sunuyor ve oyuncuların bu çılgın zorlukların üstesinden gelmek için taktiklerini gerçek zamanlı olarak çevik bir şekilde uyarlamaları gerekecek.

Resmi lansmandan haberdar olmak için bugün Warcraft Rumble resmi sitesine ön kayıt yaptırın. Android kullanıcıları Google Play mağazasını ziyaret ederek ön kayıt yaptırabilir ve Apple kullanıcıları bugün Apple App Store'dan ön sipariş verebilir.

Oyun hakkında bilinen detaylar

Warcraft Rumble, 2v2, 3v3 ve 5v5 olmak üzere üç farklı oyun moduna sahip. Oyuncular, bu modlarda diğer oyuncularla rakipleşebiliyor. Oyun, üç farklı arenada oynanabiliyor. Bu arenalar, Warcraft evreninde yer alan ikonik mekanlardan ilham alıyor.

Oyuncular, oyunda toplamda 20 farklı karakterden birini kontrol edebiliyor. Bu karakterler, Warcraft evreninin farklı ırklarından ve sınıflarından geliyor. Warcraft Rumble, ücretsiz olarak oynanabiliyor. Oyunda bazı öğeler için ücretli mikro ödemeler bulunuyor.tunesharemore_vert