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vivo, yeni katlanabilir telefonu X Fold 3'ü tanıtmaya hazırlanıyor

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vivo, ürün kataloğunu genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin yakın zamanda piyasaya sürmeyi planladığı vivo V2324HA modeli, Geekbench performans testinde görüntülendi. Telefonun özellikleri ve diğer detayları hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.

vivo, ürün kataloğunu genişletmek için yoğun mesai harcıyor. Yakın zamanda katlanabilir Android telefon olan vivo X Fold 3'ü tanıtmaya hazırlanan şirket, birden fazla model üzerinde çalışıyor. Son olarak vivo V2324HA adlı bir model, Geekbench performans testinde görüntülendi.

vivo V2324HA Geekbench raporu

Bilmeyenler için Geekbench, bir cihazın işlemci ve bellek performansını test etmek için kullanılan bir yazılımdır. Telefonun gerçekleştirdiği işlemlerin hızını ve verimliliğini ölçen bu yazılım, cihaza bir puan verir.

Yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen vivo X100s Pro olduğu tahmin edilen vivo V2324HA modelindeki işlemcinin bir adet 3,4 GHz hızında Cortex-X4, üç adet 2,85 GHz hızında Cortex-X4 ve dört adet 2,0 GHz hızında Cortex-A720 çekirdeklerinden oluştuğu görülüyor.

Bu bilgiler, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 9300'ü işaret etse de birincil çekirdeğin saat hızında bir farklılık var. Buna göre Dimensity 9300+ olabilir.

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12 GB RAM ile geleceği görülen akıllı telefonun, Android 14 üzerinde çalışacağı bilgisi de yer alıyor. Bunlar dışında göze çarpan başka bir detay yok. Önümüzdeki günlerde yeni model ile ilgili daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.

vivo V2324HA (vivo X100s Pro) modelinin beklenen özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDetayModelvivo V2324HA (vivo X100s Pro)İşlemciMediaTek Dimensity 9300+Çekirdek YapısıCortex-X4: 1x 3.4 GHz, Cortex-X4: 3x 2.85 GHz, Cortex-A720: 4x 2.0 GHzRAM12 GBİşletim SistemiAndroid 14

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo'nun yeni akıllı telefonundan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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