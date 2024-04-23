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vivo Y38 Tasarımı Ortaya Çıktı

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vivo, uygun fiyatlı yeni modeli Y38'in tasarımını gözler önüne serdi. Çift kameralı ve LED flaşlı arka kamera kurulumuna sahip olan telefonun ön tarafının ise delikli bir ekran olacağı iddia ediliyor.

Son dönemlerde uygun fiyatlı Android telefonlar piyasaya sürmesiyle adından söz ettiren vivo, yakın zamanda Y38 adlı yeni bir orta segment model çıkarmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen bu cihaz hakkında şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı. Son olarak vivo Y38 tasarımı gözler önüne serildi. İşte ayrıntılar…

Karşınızda vivo Y38 tasarımı

Yakın zamanda Bluetooth SIG ve CQC veri tabanlarında görüntülenen vivo Y38, bugün ise NCC ve IMDA platformlarında ortaya çıktı. Böylelikle akıllı telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağı görülmüş oldu. İşte vivo Y38 tasarımı;

Akıllı telefonun tasarımına baktığımızda arka tarafında çift kameralı ve LED flaşlı yuvarlak şekilde kamera kurulumuna yer vereceğini görüyoruz. Ön tarafı görülmese de iddialara göre delikli bir ekrana sahip olacak.

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Yakın zamanda ortaya çıkan bilgilere göre vivo Y38 modeli, Qualcomm imzası taşıyan Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden güç alacak. Bu işlemci, 8 GB RAM ile eşleştirilecek. Android 14 üzerinde çalışacak cihaz, 44W hızında şarjdan beslenen 6000 mAh'lik bataryadan güç çekecek. Tabii bu bilgilerin birer iddiadan ibaret olduğunu unutmamakta fayda var.

Beklenen vivo Y38 özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikAçıklamaİşlemciQualcomm Snapdragon 4 Gen 2RAM8 GBİşletim SistemiAndroid 14Batarya Kapasitesi6000 mAhŞarj44WParmak İzi TarayıcıVarKulaklık Girişi3,5 mmBağlantı NoktasıUSB-C

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo Y38 modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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