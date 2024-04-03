vivo Y200 Pro 5G Yakında Piyasaya Sürülebilir

vivo, uygun fiyatlı Y200 serisini genişletmeye hazırlanıyor gibi duruyor. Bir süre önce tanıtılan Y200 ailesine şimdi de yeni bir Pro model geliyor olabilir. vivo Y200 Pro 5G olarak adlandırılacak cihaz, son olarak Hindistan'da çeşitli sertifikalar aldı. Bu da yakında piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

vivo Y200 Pro 5G neler sunacak?

Y200 Pro 5G; V2401 model numarası altında sertifikalandı. Ayrıca Google Play'in Desteklenen Cihazlar listesinde yer aldı. Bluetooth SIG sertifikasıyla birlikte de vivo Y200 Pro 5G adını doğruladı. Peki cihaz neler sunacak?

Cihazın ilginç şekilde bazı listelerde V2303 model numarasına sahip olduğu görülüyor. Bu numara, ilk olarak geçtiğimiz çeyrekte piyasaya sürülen vivo V29e'ye aitti. Yani Y200 Pro 5G'nin V29e ile benzerlikler paylaşabileceğini söylemek mümkün.

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Y200 Pro 5G'nin 120Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç FHD+ AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Snapdragon 695 yonga setinden güç alacak, 8GB RAM ve 128GB/256GB depolama alanıyla performansını artıracak.

Ayrıca 44W hızlı şarj özelliğine sahip 5000mAh bataryadan besleneceğini de hatırlatalım. Kamera tarafında ise 50 Megapiksel ön; 64 Megapiksel ana ve 8 Megapiksel ultra geniş sensörlerden oluşan çift arka kuruluma yer verecek.

V29e'nin ayrıca ekran içi parmak izi sensörüne sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor. Sertifikasyonların tamamlanmasıyla birlikte Y200 Pro 5G'nin bu ayın sonunda veya Mayıs ayında piyasaya sürülmesi olası duruyor.

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