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vivo X100s Pro Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

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Şık tasarımı ve üst düzey teknik özellikleriyle bilinen vivo X100 serisi, yeni modellerle genişlemeye hazırlanıyor. X100s ve X100s Pro'nun aileye katılmasıyla amiral gemisinde rekabet kızışacak. Son olarak vivo X100s Pro Google Play Console'da görüldü. Bazı temel özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı.

vivo X100s Pro neler sunacak?

Listelemeye göre, PD2324 model numaralı vivo X100s Pro; Dimensity 9300 yonga setinden gücünü alacak. Bu, X100 Pro'da bulunan işlemciyle aynı olmasıyla öne çıkıyor. Ancak daha önceki sızıntılar çekirdeğin daha hızlı olduğunu ortaya koydu. Bu da cihazın Dimensity 9300 Plus ile sunulabileceğini gösteriyor.

Google Play Console ayrıca vivo X100s Pro'nun Mali G720 GPU'ya sahip olacağını gösterdi. Android 14 ile kutudan çıkacak akıllı telefon, 16 GB RAM'den beslenecek. Ekranın ise 1260 x 2800 piksel çözünürlüğünde olacağı bildirildi.

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Tasarım açısından X100 serisine benzeyeceğini söylemek mümkün. Arkada üç sensör ve Zeiss ile iş birliğini vurgulayan bir logo olacak. Render görüntüleri, cihazı açık mavi renkte gösteriyor, ancak üç renk seçeneğiyle sunulması bekleniyor.

Lansman tarihine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ancak raporlar, vivo X100s serisinin Nisan ayında X Fold 4 ve Pad 3 ile birlikte Hindistan'da duyurulabileceğini ortaya koydu. X100 Ultra'nın ise daha sonraki bir tarihte tanıtılması bekleniyor.

X100 Pro; 6.78 inç boyutunda 1.5K çözünürlüğe sahip AMOLED ekranla geliyor. MediaTek tarafından üretilen Dimensity 9300 işlemciye sahip olan telefon, gücünü 100W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj destekleyen 5.400 mAh kapasiteli bir bataryadan alıyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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