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vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

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Uzun zamandır vivo'nun çıkaracağı katlanabilir telefon serisi hakkında oldukça fazla iddia ve sızıntı vardı. Sonunda şirket, merakla beklenen ve en ince katlanabilir telefon serisi olan Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro'yu duyurdu. Telefon üreticisinin üçüncü nesil katlanabilir telefon serisi X Fold 3 ve X Fold 3 Pro olmak üzere iki versiyona sahip. Şimdi, gelin beraber vivo X Fold 3 özellikleri ve fiyatına bakalım. İşte detaylar…

vivo X Fold 3 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden gücünü alıyor

vivo'nun en yeni katlanabilir telefon serisi X Fold 3 ve X Fold 3 Pro olarak iki farklı model ile tanıtıldı. Özellikler açısından da Pro modeli, adı gibi daha gelişmiş özellikler ile donatıldı.

İşlemci tarafına baktığımız zaman vivo, Pro modelde 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklere sahip Snapdragon 8 Gen 3 kullanıyor.

Standard modelde ise firma bir önceki nesile giderek 1 adet 3.19GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2.0GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklere sahip Snapdragon 8 Gen 2 tercih etmiş. İki model de 16GB'a kadar LPDDR5 bellek ve 1TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı seçenekleri ile satışa çıktı.

vivo'dan eşi benzeri görülmemiş pil garantisi!

Özellikle ağırlık ve kalınlık konusuna odaklanan vivo, X Fold 3'ü 10.2 mm kalınlık ve 219 gram ağırlık ile üretirken, X Fold 3 Pro modelini 11.2 mm kalınlık ve 236 gram ağırlık ile tanıttı. Karbonfiberden üretilen X Fold 3, en ince katlanabilir telefon olarak satışa çıktı.

vivo X Fold 3 ve Pro modelinin aynı olan özelliklerinden biri de ekranları. Yeni cihazlar 120Hz yenileme oranına sahip 8.03 inçlik iç ekrana ve 120Hz yenileme oranına sahip 6.53 inçlik dış ekrana sahip. Henüz Türkiye pazarında resmi olarak satılıp satılmayacağı belli olmayan X Fold 3 serisi, 969 dolar başlangıç fiyatına sahip.

İşte vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro özellikleri ve fiyatı:

Özelliklervivo X Fold3vivo X Fold3 ProAğırlık / Kalınlık219g / 10.2 mm236g / 11.2 mmİç Ekran Boyutu ve Çözünürlük8.03 inç, 2480 x 2200 px, 120Hz8.03 inç, 2480 x 2200 px, 120HzDış Ekran Boyutu ve Çözünürlük6.53 inç, 1172 x 2748 px, 120Hz6.53 inç, 1172 x 2748 px, 120HzİşlemciSnapdragon 8 Gen 2Snapdragon 8 Gen 3Bellek12GB / 16GB16GBDepolama256GB / 512GB / 1TB512GB / 1TBAna Kamera50 Megapiksel, OIS50 Megapiksel, OISTelefoto Kamera64 Megapiksel, 3x zoom64 Megapiksel, 3x zoomUltra Geniş Açılı Kamera50 Megapiksel50 MegapikselÖn KameraÇift 32 MegapikselÇift 32 MegapikselBatarya 5,500 mAh, 80W kablosuz5,700 mAh, 100W kablosuz, 50W kablosuzSu Dayanıklılığı SertifikasıIPX4IPX8vivo X Fold 3 FiyatıX Fold 3 (12GB + 256GB): 969 dolar

X Fold 3 (16GB + 256GB): 1038 dolar

X Fold 3 (16GB + 512GB): 1108 dolar

X Fold 3 (16GB + 1TB): 1246 dolarX Fold 3 Pro (16GB + 512GB): 1385 dolar

X Fold 3 Pro (16GB + 1TB): 1523 dolar

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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