vivo, katlanabilir akıllı telefon pazarında çok konuşulacak X Fold 3 serisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Android amiral gemileri, yakın bir zamanda tanıtılacak. Bu tarihin ne zaman olacağı bilinmiyorken, kısa süre önce yaşanan bir sızıntı ile birlikte vivo X Fold 3 serisinin tanıtım tarihi ortaya çıktı.

vivo X Fold 3 serisinin tanıtım tarihi ortaya çıktı

vivo X Fold 3 serisinin tanıtım tarihine geçmeden önce modellerin sahip olacakları özelliklere bakalım. İddialara göre vivo X Fold 3 ve 3 Pro şeklinde iki modelden oluşacak seri, 6.53 inç ana ve 8.03 inç ikincil OLED ekrana sahip olacak.

Her iki model de Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak. Apple A17 Pro rakibi 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen bu işlemci; bir adet 3.3 GHz hızında ARM Cortex-X4, üç adet 3.15 GHz hızında ARM Cortex-A720, iki adet 2.96 GHz hızında ARM Cortex-A720 ve iki adet 2.27 GHz hızında ARM Cortex-A520 çekirdeklerinden oluşuyor.

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16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a depolama alanı seçenekleri olacak modellerin, 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj edilebileceği biliniyor. Öte yandan vivo X Fold 3 ve 3 Pro, sırasıyla 5.000 mAh ve 5.800 mAh kapasitesinde bataryadan güç çekecek. Son olarak katlanabilir modellerin Android 14 tabanlı OriginOS 4 üzerinde çalışacağı da sızan bilgiler arasında.

vivo X Fold 3 tanıtım görseli sızdırıldı. Mikroblog sitesi Weibo üzerinde paylaşılan bu görsele baktığımızda akıllı telefonların 26 Mart tarihinde Çin'de tanıtılacağına dair bilgi yer aldığını görüyoruz. Tabii bunun bir iddia olduğunu da unutmamakta fayda var.

Beklenen vivo X Fold 3 ve 3 Pro özellikleri şu şekilde sıralandı;

Özellikvivo X Fold 3vivo X Fold 3 Pro Ekran Boyutu (Ana/İkincil)6.53 inç / 8.03 inç6.53 inç / 8.03 inçİşlemciSnapdragon 8 Gen 3Snapdragon 8 Gen 3RAM Seçenekleri16 GB'a kadar16 GB'a kadarDepolama Seçenekleri1 TB'a kadar1 TB'a kadarKablolu Şarj120W120WKablosuz Şarj50W50WBatarya Kapasitesi5.000 mAh5.800 mAhİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı OriginOS 4Android 14 tabanlı OriginOS 4

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo X Fold 3 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.