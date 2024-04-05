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Vivo V30 Lite 4G Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı

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Akıllı telefon pazarındaki faaliyetlerini sürdüren Vivo, uygun fiyatlı modellerinin arasına bir yenisini daha ekledi. Bu noktada Vivo V30 Lite 4G  kullanıcıların beğenisine sunulurken, cihazın özellikleri ve fiyatı da paylaşıldı. Peki Vivo V30 Lite 4G neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı!

Vivo V30 Lite 4G özellikleri

6.67 inç FHD+ E4 AMOLED panelle gelen Vivo V30 Lite 4G, 120 Hz yenileme ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Ayrıca cihaz 163.17 x 75.81 x 7.79-7.95mm ölçülerinde ve yaklaşık 188 gram ağırlığında. Dahası, arkada Galaxy S24 modellerine benzer bir kamera modülü karşımıza çıkıyor.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 685 karşımıza çıkıyor. 6 nm mimariyle üretilen yonga setinde 4x 2.8 GHz ARM Cortex-A73 (Kryo) ve 4x 1.9 GHz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ek olarak Adreno 610 grafik birimine yer veriliyor.

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Üründe 8 GB LPDDR4x RAM ve 256 GB 2.2 dahili depolama kullanıcılara sunuluyor. Öte yandan 1 TB'a kadar depolamada artırıma imkan veren MicroSD kart desteği yer alıyor. Dahası, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı FunTouch OS 14 arayüzünü çalıştırıyor.

Önde 8 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arka tarafta 50 Megapiksel ana sensör ve 2 Megapiksel yardımcı lens bulunuyor. Pil tarafındaysa 80W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh'lik bir pil karşımıza çıkıyor. Son olarak 3,5 mm ses girişi gibi özellikler de cihazda yer alıyor.

ÖzellikDetaylarBoyutlar163.17 x 75.81 x 7.79-7.95 mmAğırlıkYaklaşık 188 gramEkran6.67 inç E4 AMOLED, FHD+ çözünürlük, 120HzÖn Kamera8 MPArka Kamera50 MP (ana) + 2 MP (derinlik)İşletim SistemiFunTouch OS 14 ile Android 14İşlemciSnapdragon 685RAM8 GB LPDDR4xDepolama256 GB UFS 2.2Pil5,000mAh kapasiteli, 80W hızlı şarjParmak İzi SensörüEkran altıBağlantıÇift 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPSDiğer ÖzelliklerUSB-C, microSD kart yuvası, titreşim sensörü

Vivo V30 Lite 4G fiyatı

Vivo V30 Lite 4G, 8 GB RAM + 256 GB versiyonu 299 dolara satışa sunuluyor. Cihazın siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle Rusya ve Kamboçya'da satışa çıkacağını belirtelim. Diğer ülkelere ne zaman geleceğiyle ilgili ise şimdilik net bir detay yok.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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