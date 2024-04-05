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vivo V30 ile Ramazan Bayramı'nda aile fotoğrafları çekmek artık daha kolay

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Ramazan Bayramı yaklaşırken aile fotoğrafları çekmenin önemi ve zorlukları yeniden gündeme geldi. Geçmişte büyük aile fotoğraflarını çekmek için büyük fotoğraf makineleri, tripodlar kullanmak ve herkesin kadraja sığması için uzun uğraşlar vermek gerekiyordu. Ancak günümüzde, teknolojideki ilerlemeler bu süreci kolaylaştırıyor. Özellikle gelişmiş kamera özellikleri ile vivo V30 sayesinde çekeceğiniz fotoğraflarda kadraja tüm sevdiklerinizi kolayca sığdırabileceksiniz.

Gelişmiş kamera özellikleri ile vivo V30 Ramazan Bayramı'nda yanınızda

vivo V30, kullanıcıların yüksek kalitede fotoğraflar çekmelerini sağlamak üzere tasarlanan gelişmiş kamera özellikleri ile geliyor. Bu akıllı telefonda çeşitli çekim senaryolarında esneklik ve yaratıcılığı maksimize etmek için üçlü ana kamera düzeni bulunuyor.

Birincil 50 MP geniş açı kameraSI f/1.9 diyafram açıklığına, büyük bir sensöre ve yüksek çözünürlüklü bir görüntü sensörüne sahip. Bu da düşük ışık koşullarında bile net fotoğraflar çekmesini sağlıyor. Optik görüntü sabitleme ve faz algılamalı otomatik odaklama özellikleri her zaman net sonuçlar elde etmenizi sağlıyor.

Star Işığı kullanan vivo V30 Türkiye'de satışa çıkıyor!

50 MP ultra geniş açı kamerası geniş manzaraları ve büyük grup fotoğraflarını yakalamak için birebir. Zira 119 derecelik geniş bir görüş alanı sunuyor. Üçüncü lens de makro çekimler ve derinlik algısı için yardımcı oluyor.

V30'un kamera yetenekleri sadece fotoğraflarla sınırlı değil. Aynı zamanda 4K çözünürlükte video kaydı da yapabiliyor. Burada kullanılan elektronik görüntü sabitleme hareket halindeyken dahi stabil görüntüler elde etmenize olanak sağlıyor.

Özçekim kamerası da 50 MP geniş açı lensi ile yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmenize olanak sağlıyor. Ayrıca arka kameranın hemen altında alışa geldiğimiz flaş sistemlerinden farklı olarak Star Işığı kullanıldığını da belirtelim.

ÖzelliklerEkran Boyutu: 6,78 inç – AMOLED

1,5K çözünürlük

120 Hz yenileme hızı

300 Hz dokunmatik örnekleme hızı

452 PPI

2160 Hz PWM karartma

2800 nit tepe parlaklıkİşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3Arka Kameralar: – 50 Megapiksel ana kamera

– 50 Megapiksel ultra geniş açılı kameraÖn Kamera: 50 MegapikselRAM: 8 GB / 12 GB – LPDDR4xDepolama: 256 GB / 512 GB – UFS 2.2İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı Funtouch OS 14Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GNSS, NFC, USB 2.0Batarya Kapasitesi: 5.000 mAhŞarj Hızı: 80W kablolu şarj

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Ramazan Bayramı Teknoloji Güncel Haberler

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