vivo V30 ile 4 yıl pil sağlığı garantisi!

Akıllı telefonlar günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu cihazları sabah uyandığımız andan itibaren gece yatağa girdiğimiz ana kadar elimizden düşürmüyoruz. Ancak bu sürekli kullanım, özellikle pil ömrü üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor. Gelişen teknolojiye rağmen birçok akıllı telefonun pil ömrü, zamanla hızla azalabiliyor. Pil sağlığının düşmesi, kullanıcıları sıklıkla yeni bir telefon arayışına itebiliyor. Fakat vivo V30 ile gelen pil sağlığı garantisi her şeyi değiştirecek gibi duruyor.

vivo V30 4 yıl pil sağlığı garantisi ile geliyor!

vivo da soruna çözüm bulmak amacıyla Türkiye'de bir ilke imza attı. Akıllı telefon pazarında önemli bir yer edinen vivo, V30 modeliyle kullanıcılara dört yıl boyunca pil sağlığı garantisi sunuyor. Bu garanti, pil sağlığı yüzde 80'in altına düştüğünde kullanıcılara ücretsiz pil değişimi hakkı tanıyor.

vivo V30 yalnızca uzun ömürlü bir pil sunmakla kalmıyor, aynı zamanda iki kat pil ömrü, yenilikçi pil malzemeleri ve amiral gemisi standartlarında güvenlik ile kalite kontrollerini birleştiriyor. Bu sayede 1600 şarj-deşarj döngüsünden sonra bile pil sağlığı yüzde 80 seviyesinin altına düşmediğini iddia ediyor.

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Ek olarak cihaz, düşük güç koşullarında bile kesintisiz bir deneyim sunan Süper Pil Tasarrufu teknolojisi ve uzun süreli ve güvenilir bir pil ömrü sağlayan BlueVolt teknolojisi ile geliyor. Ayrıca, pil ömrünü optimize eden ve kullanıcıların şarj alışkanlıklarına göre ayarlanabilen bir özellik de mevcut.

vivo V30, pil sağlığı takip fonksiyonuna sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, telefonlarının pil sağlığını tıpkı iPhone'larda olduğu gibi istedikleri zaman kontrol edebilecek. Tabii kullanıcılara sadece uzun bir pil ömrü değil, aynı zamanda önemli bir kullanım kolaylığı ve güvenilirlik de sunuyor.

Orta segmentte fiyat-performans avantajıyla dikkat çeken bu model, ön satış döneminde 3 bin TL'ye varan indirimler ve 1.499 TL değerindeki vivo TWS 3e kulaklık gibi çekici tekliflerle birlikte sunuluyor.