Vivo S18 Serisi İşlemcileri Belli Oldu

Vivo'nun yakında kullanıcıların beğenisine sunacağı S18 serisi için işlemcileri açıklandı. Vivo S18 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemciyle güçlendirilirken, Pro modelinde MediaTek Dimensity 9200+ kullanılacak. Vivo S18e'nin işlemcisi ise henüz açıklanmadı.

Ülkemizde de aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdüren Vivo'nun yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı S18 serisi için geri sayım başladı. Akıllı telefonlarla ilgili bugüne dek çok sayıda rapor ortaya çıktı ve bu sayede nasıl bir performans sunacaklarına dair akıllarda çok fazla soru işareti yok. Son olarak Çinli marka Vivo S18 serisinin işlemcilerini paylaştığı tanıtım görselleriyle duyurdu. İşte Vivo S18 işlemcisi!

Vivo S18 hangi işlemciden güç alacak? Vivo S18 işlemcisi

Vivo tarafından kısa bir süre önce paylaşılan tanıtım görsellerine bakacak olursak Vivo S18'in Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3'ten güç alacağını söyleyebiliriz. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 2.63 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.4 GHz ARM Cortex-A715 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno 720 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Pro modelde ise MediaTek Dimensity 9200+ kullanılacak. 4 nm fabrikasyon sürecini temel alan yonga setinde 1x 3.35 GHz ARM Cortex-X3, 3x 3.0 GHz ARM Cortex-A715 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerinin yanı sıra Immortalis-G715 grafik birimi karşımıza çıkıyor.

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Şirket, serinin bir diğer üyesi Vivo S18e'nin işlemcisini şimdilik açıklamadı. Ancak iddialara göre telefonda MediaTek Dimensity 7200 yer alacak. Bu işlemci de 4 nm mimariyle üretildi. Bununla birlikte 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerini ve Mali-G610 MC4 grafik yongasına ev sahipliği yapıyor. Son olarak serinin 27 Aralık'ta tanıtılması bekleniyor.

ÖzelliklerVivo S18Vivo S18 ProVivo S18e İşlemciSnapdragon 7 Gen 3Dimensity 9200 Plus–RAM8 GB, 12 GB, 16 GB8 GB, 12 GB, 16 GB–Depolama256 GB, 512 GB256 GB, 512 GB–Renk SeçenekleriHuaxia Kırmızısı, Siyah, Mor, Deniz YeşiliHuaxia Kırmızısı, Siyah, Mor, Deniz YeşiliBulut Gazlı Bez Beyaz, Glow Purple, Starry Night BlackÖn Kamera–50 MP ön kamera, çift yumuşak LED flaşOIS özellikli çift kameraArka Kameralar50 MP ana kamera (Sony IMX920), 50 MP ultra geniş kamera (Samsung JN1), 12 MP portre kamera (Sony IMX663)––AI ModeliBlue Heart AI modeli (altı milyar parametre)Blue Heart AI modeli (altı milyar parametre)–EkranKavisli kenarlı OLED, 120Hz yenileme hızıKavisli kenarlı OLED, 120Hz yenileme hızıDüz ekran, Aura LED flaşŞarj Yeteneği80W, Pro modelinde 100W şarj seçeneği iddiası80W, Pro modelinde 100W şarj seçeneği iddiası80WPil Kapasitesi––4.800mAhCihaz Kalınlığı––7,69 mm

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