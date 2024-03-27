vivo Pad 3 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Tablet pazarındaki çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren vivo, uzunca bir süredir gündemden düşmeyen vivo Pad 3 Pro modelini kullanıcıları beğenisine sundu. Peki markanın yeni tableti özellikleriyle, tasarımıyla ve fiyatıyla tam olarak neler sunuyor? İşte vivo Pad 3 Pro özellikleri!

vivo Pad 3 Pro özellikleri

vivo Pad 3 Pro, 3,1K piksel çözünürlüğe sahip 13 inçlik bir ekranla kullanıcıları karşılıyor. Bu ekran; 144 Hz tazeleme hızı ve 900 nitlik tepe parlaklık sunarken, P3 renk gamını ve HDR10'u da destekliyor. Ayrıca, söz konusu tabletin düz bir tasarımı benimsediğini ve bununla birlikte yana konumlandırılmış bir parmak izi okuyucuya sahip olduğunu belirtelim.

Tablete güç veren işlemci MediaTek Dimensity 9300. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.25 GHz ARM Cortex-X4, 3x 2.85 GHz ARM Cortex-X4 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A720 çekirdeklerine ek olarak Immortalis-G720 MC12 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

En ince katlanabilir telefon tanıtıldı! vivo X Fold 3 özellikleri

Önde 8 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alırken, arkada 13 Megapiksellik bir ana kamera mevcut. Öte yandan 8/12/16 GB RAM ve 128/256/512 GB dahili depolama seçenekleriyle satışa çıkıyor. Pil tarafındaysa 66W hızlı şarj desteğine sahip 11.500 mAh'lik bir batarya karşımıza çıkıyor.