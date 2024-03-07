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vivo Pad 3 Pro, devasa bataryasıyla öne çıkacak

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vivo, en güçlü tableti Pad 3 Pro için çalışmalarını hızlandırdı. Pad 3 Pro'nun 11 bin 500 mAh bataryası ve diğer özellikleriyle üretkenlik ve eğlenceye odaklanacak.

vivo, en güçlü tableti Pad 3 Pro için çalışmalarını hızlandırdı. Çin'den gelen yeni bilgiler Pad 3 Pro'nun devasa bataryasıyla öne çıkacağını gösteriyor. Pad 3'ün 80W hızlı şarjı destekleyen 11 bin 500 mAh bataryadan besleneceği söyleniyor.

vivo Pad 3 Pro'da 11 bin 500 mAh batarya olacak

vivo, en yeni tablet modeli ile üretkenlik ve eğlenceye odaklanacak. 11 bin 500 mAh'lık bataryaya ek olarak, 3K çözünürlüğe ve 144Hz'e kadar yenileme hızına sahip 12.95 inç LCD ekrana yer vereceği söyleniyor. Bu da iş, oyun veya multimedyada sürükleyici bir deneyim vadedecek.

16 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla birlikte MediaTek Dimensity 9300 yonga setinden gücünü alacak. Sızıntı ayrıca vivo'nun tabletler için optimize edilmiş Android arayüzü OriginOS for Pad ile sunulacağını ortaya koydu.

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Şimdiye kadar sızdırılan Pad 3 Pro özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikAyrıntılarİşlemci: MediaTek Dimensity 9300 (4 nm)Çekirdekler: 1 x 3.25 GHz Cortex-X4

3 x 2.85 GHz Cortex-X4

4 x 2.0 GHz A720RAM: 16 GBDepolama: 512 GBEkran: 12.95 inç – LCD

3K çözünürlükÖn Kamera: 8 MegapikselArka Kamera: 13 MegapikselŞarj: 80W

vivo Pad 3 Pro tanıtım tarihi ise belirsizliğini koruyor. Ancak vivo, en yeni modelinin büyük pili ve hızlı şarj desteğiyle tablet pazarını karıştıracak gibi duruyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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