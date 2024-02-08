Viagra Kullanan Erkeklerde Alzheimer Riski Azalıyor

Yapılan bir araştırma, Viagra ve türevi sertleşme ilaçlarını kullanan erkeklerde Alzheimer riskinin azaldığını ortaya koydu.

Londra’daki University College’tan bilim insanları ereksiyon sorunu yaşayan 260 binden fazla erkeğe ait reçete kayıtlarını inceledi.

Yapılan araştırmada, Viagra kullanan erkeklerle kullanmayan erkekler karşılaştırıldı.

Beş yıl süren bu incelemede, ilacı kullanan her 10 bin erkekte 8.1 oranında demans vakasına rastlanırken, kullanmayanlarda 9.7 oranında vaka görüldü.

Buna göre, bu ilaçları alan erkeklerde demans gelişme ihtimalinin yüzde 18 daha az olduğu tespit edildi.

Ancak uzmanlar, ilacın bu duruma direkt etki ettiğini kanıtlayabilmek için daha fazla test yapılması gerektiğini söylüyor.

Viagra, kan dolaşımını arttırdığı için en başta yüksek tansiyon ve kalp ilacı olarak tasarlanmıştı.

Ancak doktorlar daha sonra bunun, penisteki damarlar da dahil, vücudun her yerinde etkili olduğunu keşfettiler.

Daha önce hayvanlarda yapılan deneylerde, ilacın beyin hücrelerini koruyucu etkisi olduğu görülmüştü.

Son araştırmayı yapan bilim insanları, Alzheimer vakalarında görülen azalmanın direkt ilaca bağlı olup olmadığının belirlenmesi için çalışılacağını aktarıyor.

Neurology isimli dergide yayımlanan araştırmanın direktörlerinden Doktor Ruth Brauer, bulguların doğrulanması için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söylüyor.

Brauer, “Optimum dozun belirlenmesi ve olası yararların kesinlik kazanması için daha fazla araştırma yapılmalı” diyor.

Bilim insanları, kadınlar üzerinde de ilacın benzer bir etkisi olup olmayacağını araştırmak istediklerini söylüyor.

İngiltere Nörobilim Derneği Başkanı Profesör Tara Spires-Jones, araştırmanın kanıt anlamına gelmediğini ama “bu tür ilaçların üzerinde daha fazla araştırma yapmak için iyi bir gösterge” olduğunu savunuyor.

Reading Üniversitesi’nden Doktor Francesco Tamagnini de ilacın beyne etkisi üzerinde daha fazla araştırma yapılması gerektiğini kaydediyor.

Tamagnini, “İlaç, kan akışını hızlandırarak ve-veya direkt olarak nöronlara etki ederek iyileştirici etki yapıyor olabilir. Ama bu iki hipotez de test edilmeye gerek duyuyor” diyor.