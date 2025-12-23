Haberler

Vezirköprü Bilim Merkezinde öğrencilere yönelik faaliyetler sürüyor

Vezirköprü Belediyesi'nin kurduğu bilim merkezinde öğrenciler, bilim ve teknoloji temelli atölye çalışmalarıyla bilimsel düşünme becerilerini geliştiriyor. Etkinlikler, çocukların merak duygusunu artırmayı ve problem çözme yeteneklerini desteklemeyi amaçlıyor.

Vezirköprü Belediyesi tarafından kurulan Vezirköprü Bilim Merkezinde öğrencilere yönelik eğitim ve atölye çalışmaları sürüyor.

Bilim merkezinde gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, bilim ve teknoloji temelli uygulamalarla öğrenme sürecine aktif olarak katılım sağlıyor. Deney ve gözleme dayalı çalışmalar sayesinde çocukların bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Atölye faaliyetleriyle öğrencilerin merak duygularının artırılması, problem çözme yeteneklerinin desteklenmesi ve üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sunulması hedefleniyor.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, bilime yapılan yatırımların uzun vadede toplumsal gelişime katkı sağladığını belirterek, çocukların erken yaşta bilimle tanışmasının önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Teknoloji
