Valve, yenilenmiş Steam Deck modellerini tanıttı

Valve, kullanıcılar tarafından iade edilen ve tamir edilerek satışa sunulan yenilenmiş Steam Deck modellerini tanıttı. Bu modeller, taşınabilir oyun konsolunu daha geniş kitleye ulaştırmayı hedefliyor. Haberde, modellerin özellikleri ve fiyatları hakkında bilgiler yer alıyor. Ayrıca Türkiye'ye gelip gelmeyeceği de tartışılıyor.

Valve, Steam Deck'in yenilenmiş modellerini görücüye çıkardı. Kullanıcılar tarafından iade edilen ve şirket tarafından tamir edilerek satışa sunulan bu modeller, taşınabilir oyun konsolunu daha geniş kitleye getirmeyi hedefliyor. Peki yenilenmiş Steam Deck fiyatı ne kadar ve Türkiye'ye gelir mi?

Yenilenmiş Steam Deck neler vadediyor?

Valve'dan gelen açıklamaya göre, yenilenmiş Steam Deck modelleri kapsamlı testlerden geçiriliyor. Her cihaz için yazılım güncellemesi, 100'den fazla test ve tüm bileşenlerin kontrolü yapılıyor. Ayrıca pil sağlığı da değerlendiriliyor.

Şirketin paylaştığı açıklamada, bu Steam Deck modellerinin yeni cihazlarla aynı performans standartlarını karşıladığı belirtildi. Valve küçük kusurları olduğunu kabul ediyor, ancak taşınabilir konsol deneyiminde sorun yaratmıyor.

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Yenilenmiş Steam Deck modelleri, yeni cihazlara benzer şekilde 1 yıllık garantiye sahip. Ayrıca tamamen test edilmiş güç kaynağı, taşıma çantası ve hızlı başlangıç kılavuzu ile birlikte satışa sunuluyor.

Yeni taşınabilir el konsolunun satış fiyatları paylaşılmadı. Ancak SteamDB litsesinde bazı sızıntılar yapıldığını belirtmek gerekiyor. Buna göre 64GB depolama alanına sahip giriş modeli 319 dolarından başlayan fiyatlarla sunulacak. Normal fiyatın ise 399 dolar olduğunu belirtelim.

Ayrıca iddiaya göre en üst düzey 512 GB SSD'li sürüm ise 519 dolardan satılacak.

ÖzelliklerİşlemciAMD Zen 2 4c/8t, 2,4-3,5 GHz (en fazla 448 GFlops FP32)GPU: 8 RDNA 2 CU, 1,0-1,6 GHz (en fazla 1,6 TFlops FP32)APU gücü: 4-15 WBellek16 GB LPDDR5 tümleşik bellek Depolama64 GB eMMC (PCIe Gen 2 x1) 256 GB NVMe SSD (PCIe Gen 3 x4 veya PCIe Gen 3 x2) 512 GB yüksek hızlı NVMe SSD (PCIe Gen 3 x4 veya PCIe Gen 3 x2)

Steam Deck şu anda Türkiye'de resmi olarak satışta değil. Ancak yenilenmiş versiyonun sunulması, stokları artıracak ve Valve'ın daha fazla ülkeye genişlemesine katkı sağlayacak.

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