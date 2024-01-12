Valve, Steam'deki yapay zeka oyunlarına izin verecek

Steam'in geliştiricisi Valve, oyun geliştiricilerinin oyunlarını Steam'e gönderirken doldurması gereken içerik anketini güncelleyecek. Artık geliştiricilerin oyunlarının geliştirme öncesi ve sonrasında yapay zekayı nasıl kullandıklarını açıklamaları gereken yeni bir yapay zeka geliştirdi.

STEAM, YAPAY ZEKA OYUNLARINA İZİN VERECEK

Bundan sonra Valve, tüm yapay zekanın geliştiricinin daha önce verdiği sözleri yerine getirip getirmediğini kontrol etmek için "yayın öncesi inceleme" aşamasında tüm yapay zeka içeriğini analiz edecek.

Valve, formdaki bu açıklamaların çoğunun oyunun Steam mağazasında yayınlanacağını da belirtti. Bunun potansiyel müşterilerin söz konusu oyunun ne kadarının yapay zeka kullanılarak geliştirildiğini ve yapay zekanın bir oyunda ne yaptığını anlamalarına yardımcı olmasını hedefliyor.

Son olarak, bir oyundaki yapay zeka yasa dışı içerik ürettiğinde oyuncuların Valve'a bildirimde bulunabileceği yepyeni bir raporlama sistemi olacak.