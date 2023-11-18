Valve, Half-Life'ı Steam'de Ücretsiz Hale Getirdi

Valve, oyun dünyasının dönüm noktası yapımlarından biri olan Half-Life'ı Steam'de ücretsiz hale getirdi. Oyun, 25. yıldönümüne özel olarak ücretsiz erişime açıldı ve 20 Kasım'a kadar indirilebilecek.

Valve, oyun dünyasının dönüm noktası yapımlarından biri olarak görülen Half-Life'ı Steam'de ücretsiz hale getirdi. İlk olarak 1998 yılında sunulan bilim kurgu-aksiyon yapımı, 25. yıldönümüne özel olarak ücretsiz erişime açıldı.

Half-Life Steam'de 20 Kasım'a kadar ücretsiz olacak

Valve tarafından yapılan son duyuruya göre Half-Life, 20 Kasım'a kadar Steam üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek. Öte yandan oyunun 25. yıldönümüne özel bir güncelleme sunan Valve; popüler yapıma bir dizi geliştirme, ekleme ve düzeltme uyguladı.

Güncellemeyle birlikte CD sürümüne özel olarak hazırlanan ancak sonradan çıkarılmış içerikler Half-Life'a gelecek. Yeni paket; Uplink ve Half-Life: Further Data'nın yanı sıra dört çok oyunculu haritayı içeriyor. Güncelleme ayrıca yeni nesil monitörler için arayüz ölçeklendirmesi, kontrolcü ve Steam ağ desteği gibi uyumluluklar sağlıyor.

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Grafik tarafında da birtakım düzeltmeler var. Güncelleme ilk olarak geniş görüş alanı, doku yumuşatmayı devre dışı bırakma, "Overbright" desteği sağlıyor. Gelişmiş aydınlatma ve Linux'ta net dokular için yazılım işleme seçenekleri de sunuluyor.

Güncellenmiş oyun deneyimine ek olarak Valve, Half-Life'ın yıllar içindeki gelişimine odaklanan yeni bir belgesel de yayınladı. Film, 90'lı yılların sonlarında kurulan Valve'ın imza attığı çalışmalarına değiniyor.

25. yıldönümü kutlamalarıyla birlikte 105 TL değerindeki Half-Life'ın ücretsiz olduğunun altını çizelim. Oyunun aynı zamanda Opposing Force ve Blue Shift adında iki genişleme paketi sunduğunu da ifade etmek gerekiyor.

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