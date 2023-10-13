Valve, Counter-Strike 2'yi Piyasaya Sürdü

Valve, yılın en beklenen oyunlarından Counter-Strike 2'yi piyasaya sürdü. Oyun dünyasında kült haline gelen Counter-Strike: Global Offensive oyunu da bu yeni oyunla birlikte ölmüş oldu. CS2, birçok hata düzeltmesi ve yeniliklerle birlikte geldi.

Valve, kısa süre önce yılın en beklenen oyunlarından Counter-Strike 2 ya da kısa adıyla CS2'yi piyasaya sürdü. Oyun dünyasında adeta kült haline gelmiş Counter-Strike: Global Offensive oyunu da bununla birlikte ölmüş oldu. Ancak oyun, selefinin bıraktığı yerden devam edemedi.

CS2, "Smooth Criminal" hatasını düzeltti

2012 yılında çıkış yapan Counter-Strike: Global Offensive oyunu üzerinden güncelleme ile oyunculara sunulan Counter-Strike 2; birçok değişikliğe sahne oldu. Gelmeden önce bile oyuncuları ikiye bölen oyunun ilk günlerinde bazı hatalar boy gösterdi.

Counter-Strike 2 ( CS2 ) oyununda rastlanılan en büyük hatalardan birisi de "Smooth Criminal" bug'ı oldu. Valve, bu ve benzeri hatalar için hemen harekete geçti. Yayınlanan güncelleme ile birlikte yeniliklerin yanı sıra CS2 Smooth Criminal hatası da düzeltildi.

Counter-Strike 2 (CS2) FPS Gösterme Nasıl Yapılır? İşte CS2 FPS Gösterme Kodu

İşte yeni güncellemeden bazı notlar;

Oyuncuların tavanlardan geçebildiği bir durum düzeltildi

Oyuncu görünürlüğünü iyileştirmek için karakter gölgelendirmelerinde ayarlamalar yapıldı

"Smooth Criminal" ayak sabitleme hatası düzeltildi

Takım seçme ve takım giriş bıçağı animasyonları Gölge Hançerler ile çalışacak şekilde ayarlandı

Inferno, Mirage, Nuke, Overpass ve Vertigo'da çeşitli hata düzeltmeleri ve ince ayarlar

Rekabetçi modlarda HUD'ın sizin veya izleyici hedefinizin oyuncu rengiyle eşleşmesini sağlayacak "HUD Rengi" ayarına "Oyuncu Rengi" seçeneği eklendi

"Takım Kimliğinde Oyuncu Renklerini Kullan" varsayılanı "Evet" olarak değiştirildi

Turların aktif kısmı sırasında mini skor tahtasında oyuncu avatarlarını takım oyuncu sayısıyla değiştirmek için "Büyük Oyuncu Sayısı" ayarı eklendi

Maç ortasında grafiti değişikliklerinin gecikmesine neden olan bir hata düzeltildi

Silah kaplamalarında ve çıkartmalarda çeşitli hata düzeltmeleri ve ince ayarlar

Yeni Ekran Görüntüsü düğmesi

Inferno ve Ancient önizleme haritaları eklendi

Atölye Öğesi Düzenleyici – Entegre yardım sistemi, araç ipucunda (Daha Fazla Yardım: Shift+F1) gördüğünüzde ayrıntılı kılavuzlar içerir. Bu ayrıntılı kılavuzlar PBR renk aralıkları, aşınma/dayanıklılık maskeleme alfa değerleri ve çok daha fazlası hakkında önemli bilgiler içerir