Uygun fiyatlı ticari: Fiat Doblo 2023 fiyat listesi!

2000 yılından bu yana otomotiv sektöründe boy gösteren Fiat Doblo, ülkemizde en çok tercih edilen ticarilerin başında geliyor. Gerek geniş bagaj hacmi gerek güçlü motoruyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran model, son dönemde sektörün genelinde olduğu gibi büyük ölçüde zamlandı. Peki bu aracın fiyatları Mart 2023 itibariyle ne durumda? İşte Fiat Doblo Mart 2023 fiyat listesi!

Fiat Doblo 2023 fiyat listesi ve özellikleri

Fiat Doblo; geçtiğimiz seneye dek ülkemizde 105 HP ve 120 HP güç üreten iki farklı 1.6 MULTIJET motorla satıştaydı. Ancak yapılan son güncellemeyle beraber 105 HP'lik seçenek satıştan kaldırıldı. Geriye kalan motor ise 320 Nm tork üretebiliyor. 0'dan 100 kilometreye 13,4 saniyede çıkan seçeneğin ortalama yakıt tüketimi ise 5,8 – 6,8 litre seviyelerinde.

Ticaride Easy, Safeline, Premio Plus ve Trekking olmak üzere dört donanım paketi bulunuyor. Easy ve Safeline, uygun fiyatlı ve "boş" paket olarak karşımıza çıkarken, Premio Plus ve Trekking ise 7 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, arka park sensörü, geri görüş kamerası, sürücü ve yolcu yan hava yastıkları, elektrikli arka camlar, otomatik klima ve çocuk aynası gibi ayrıcalıklar sunuyor.

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