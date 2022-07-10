Unreal Engine 5 ile yapılan Max Payne yok artık dedirtti

İlk olarak 2001 yılında oyuncularla buluşan Max Payne, Unreal Engine 5 ile yeniden hazırlandı. Kısa sürede büyük ilgi uyandıran konsept çalışması, 21 yaşındaki oyunun Unreal Engine 5'te nasıl görüneceğini ortaya koydu.

21 yaşındaki Max Payne'e Unreal Engine 5 makyajı

Rockstar Games'in efsaneleşmiş serilerinden biri olan Max Payne, Unreal Engine 5'le yeniden hazırlanan oyunlar furyasına dahil oldu. 2001'de duyurulan ilk Max Payne'in Unreal Engine 5 ile nasıl görüneceğini gösteren konsept tasarımı, oyuncular tarafından büyük alkış aldı.

Geçtiğimiz birkaç ay önce serinin geliştiricisi olan Remedy Entertainment, Max Payne ve Max Payne 2: The Fall of Max Payne'in remake'i üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu açıklamaya oldukça çok sevinen oyuncular, Remedy'nin sitesini çökertti.

Rockstar müjdeyi verdi: Max Payne remake geliyor!

Son zamanlarda yaptığı konsept çalışmalarıyla ön plana çıkan TeaserPlay isimli bir YouTube kanalı, şimdi de Unreal Engine 5'ten geçirilmiş Max Payne Remake'in nasıl olacağını betimledi. 21 yaşındaki serinin Unreal Engine 5'li konsept fragmanı oyunculardan büyük övgü aldı.

Max Payne Remake videosunda ana karakter, oyunun klasikleşmiş mekanlarında dolaşıyor. TeaserPlay'in açıklamasına göre, konsept için özel aydınlatma teknolojisi Lumen (Global Illumination), Nanite ve ray-tracing kullanıldı.

Ayrıca Max Payne karakteri konsept videosu için yeniden tasarlandı. TeaserPlay, filmlerde Max Payne karakterini canlandıran Sam Lake ve James McCaffrey'in bir karışımından esinlendiğini ifade etti.

Remedy'nin Northlight Engine oyun motoruyla geliştirilecek Max Payne 1 ve 2'nin, Rockstar tarafından finanse edileceği ifade edildi. Ayrıca Remedy tarafından geliştirilen Control gibi olacağı garantisi verildi. Bu, Rockstar'ın daha önceki Grand Theft Auto: The Trilogy felaketine benzemeyeceğine yönelik bir işaret olabilir.

Peki ya siz Max Payne remake hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Shiftdelete / Teknoloji