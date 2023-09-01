Unreal Engine 5 ile Geliştirilen Fotorealistik FPS Korku Oyunu: Lost Fragment

Unreal Engine 5 gerçekten hala inanılması güç işler ortaya koyan bir oyun motoru. Bu oyun motorunun sunduğu imkanlara bir de hafif bir kamera gürültüsü ve sallanımı eklediğiniz zaman, fotorealistik oyunların içerisinde buluyoruz kendimizi. Lost Fragment da onlardan biri.

Fotorealistik FPS korku oyunu Lost Fragment fragmanı:

Gamescom 2023 geride kaldı ve birçok harika oyun için heyecanlandık. Lost Fragment burada karşımıza çıkan oyunlardan biri değil, Indie bir geliştiriciye ait. Kendisine 'Nihil Inane Studio' ismini veren geliştiriciler, aşağıda fragmanını izleyeceğiniz Lost Fragment'ı geliştirdiler.

Lost Fragment, Japon korku kültürünü esas alan bir korku oyunu. Birinci şahıs bakış açısından baktığımız, ancak geleneksel FPS'lerin aksine vücut kamerası açısına sahip olan Lost Fragment, girişte de bahsettiğimiz gibi Unreal Engine 5 üzerinde geliştiriliyor.

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Ancak oyunun bu kadar fotorealistik gözükmesinin sebebi kameraya verilen sallantı, kameradaki hafif gürültü ve tabii ki de vücut kamerası. Böylelikle efektler ve açı sebebiyle gerçek bir kayıtmış gibi görünüyor.

Buna benzer bir oyun olan Unrecord, yılın başlarında piyasaya sürülmüş ve beğeni toplamayı başarmıştı. Bakalım Lost Fragment da bu şerefe nail olmayı başarabilecek mi?

Oyunun şu anda PC dışında hangi platformlara geliştirildiği, hatta başka platforma geliştirilip geliştirilmediği bilinmiyor. Zaten Unreal Engine 5'in bu nimetleriyle PC'den başka hangi platform başa çıkabilir, bilemiyoruz açıkçası.

Bu arada tabii ki bir oyunun sadece olağanüstü grafiklere sahip olması, onu oynanabilir bir oyun kılmıyor. Oyun belki hikayeden, belki oynanıştan belki de grafiksel olmasa da animasyonlar gibi teknik hatalardan oynanılamaz durumda olabilir.

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Ancak bir oyuncunun dikkatini çeken ilk unsurlardan biri grafik olduğu için, oyunun yarattığı heyecanı anlamlandırmak pek zor değil. Siz Lost Fragment hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.