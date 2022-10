Ünlü rapçinin tüm sosyal medya hesapları yasaklandı!

Tüm dünyada tanınan ve rap dünyasının en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Kanye West, Twitter'dan uzaklaştırıldı. Ünlü rapçinin Twitter hesabı, yaptığı paylaşım yüzünden askıya alındı. Instagram hesabı sadece bir gün önce kısıtlandığı için West'in adeta "sosyal medyasız" kaldığını söyleyebiliriz.

Twitter ve Instagram, Kanye West hesabını kısıtlıyor

Türkiye dahil olmak üzere tüm dünyada popüleriteye sahip olan Kanye West (yeni adıyla Ye), Yahudi karşıtı paylaşımlar yapmakla suçlanıyor. Geçtiğimiz gün paylaştığı bir açıklamanın şirket politikalarını ihlal ettiğini söyleyen Twitter, ünlü rapçinin hesabını askıya aldı.

Welcome back to Twitter, my friend! — Elon Musk (@elonmusk) October 8, 2022

Kanye West'in paylaşımı Yahudi karşıtlığı olarak nitelendirilse de, şarkıcı kendini farklı bir şekilde savundu. Ye'nin açıklamasına göre bu paylaşım herhangi bir sorun içermiyor, çünkü "siyah insanlar da aslında Yahudi kökeninden geliyor".

Twitter hesabının askıya alınması ilginç olsa da, sorun burada bitmiyor. Kanye West'in Instagram hesabı sadece bir gün önce kısıtlandı. Instagram'dan yaptığı paylaşımda, Sean Combs isimli rapçi Diddy'nin Yahudiler tarafından kontrol edildiğini iddia eden West, Meta'nın kurallarını çiğnemekle suçlandı.

Instagram hesabının kısıtlanmasının ardından Twitter'a dönen ve Mark Zuckerberg'i suçlayan ünlü rapçi, Tesla CEO'su Elon Musk tarafından karşılandı. West'in 2020'nin sonlarından bu yana Twitter'dan açıklama yapmadığını göz önünde bulunduran Musk, "Twitter'a tekrar hoşgeldin dostum" diye yazdı.

Kanye West'in Instagram hesabının tam olarak kapatılmadığını hatırlatalım. Kısıtlama sonrasında West'in DM atması, yorum veya gönderi paylaşması engellendi. Fakat Twitter engeli tüm hesabını etkilemiş durumda.

