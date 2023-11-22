Ubisoft, Twitter'da reklam vermeyi durdurdu

Geçen yıl 44 milyar dolar karşılığında ünlü iş insanı Elon Musk'a satılan Twitter ya da yeni adıyla X, son zamanlarda zor günler geçiriyor gibi görünüyor. Öyle ki pek çok şirket platformda reklam vermeyi bıraktı. Son olarak bu şirketler arasına ünlü oyun şirketi de katıldı.

Ubisoft, X'te (Twitter) reklam vermeyi durdurdu!

X'in (Twitter) İcra Kurulu Başkanı ve CTO'su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Yahudi karşıtı bir gönderiyi desteklemesinin ardından dünyaca ünlü pek çok şirket platformda reklam faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Söz konusu bu şirketler arasında Apple, IBM gibi teknoloji şirketlerine ek olarak Disney ve Paramount, Warner Bros gibi eğlence firmaları da yer aldı. Reklam vermeyi durduran firmalar listesine oyun geliştiricisi Ubisoft da dahil oldu.

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X'te (Twitter) reklam vermeyi durdurduğunu açıklayan Ubisoft, bunun nedenini tam olarak paylaşmasa da sebebinin tahmin edebileceğiniz üzere Apple'ın da sebep olarak gösterdiği Elon Musk'ın Yahudi karşıtı gönderiyi desteklemesi olduğu düşünülüyor. Ubisoft, bu kararı alan ilk oyun yayıncısı oldu.

Ubisoft, X'te (Twitter) Assassin's Creed gibi sevilen oyun serileri için reklam veriyordu. Üstelik bunun için yapılan yatırımlar açıklanmasa da az olmadığı düşünülmekte. Zira şirket, sosyal medyaya yoğun ilgi gösteriyor.

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Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Ubisoft, bu kararı alarak doğru bir adım mı attı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.