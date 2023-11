Ubisoft Store'da Kara Cuma İndirimleri Başladı

Her yıl düzenlenen Kara Cuma kampanyası, oyun sektöründe de büyük indirimlere sahne alıyor. Pek çok platformda kampanyalar çoktan başlamışken, Ubisoft da boş durmadı. Son olarak Ubisoft Store'da Kara Cuma indirimleri başladı. İşte göze çarpan oyunlar...

Her yıl düzenlenen Kara Cuma kampanyası, oyun sektöründe de büyük indirimlere sahne alıyor. Pek çok platformda kampanyalar çoktan başlamışken, Ubisoft da boş durmadı. Son olarak Ubisoft Store'da Kara Cuma indirimleri başladı. İşte göze çarpan oyunlar…

Ubisoft Store'da indirimler sırasında öne çıkan oyunlar

Kampanya kapsamında Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Odyssey ve Assassin's Creed Origins oyunlarını bir arada sunan Assassin's Creed Mythology Pack, yüzde 80 oranında indirim ile 1.849 TL'den 369,80 TL'ye düştü.

2004 yılında piyasaya sürülen Far Cry (1) ile birlikte Far Cry 2, 119 TL'den 35,70 TL'ye düştü. Yani iki oyunu 71,40 TL'ye alabilmek mümkün. Geçtiğimiz sene çıkış yapan Far Cry 6 ise yüzde 75'lik indirimle 699 TL'den 174,75 TL'ye düştü.

Orta çağ oyunlarını sevenlerin mutlaka göz atmasını önerdiğimiz For Honor – Complete Edition ise 1.169 TL yerine 233,80 TL'ye satılıyor. Strateji oyunlarından kopamayanlara Anno 1800 (Gold Edition) için de bir indirim olduğunu belirtelim.

Ubisoft Store'da indirimler sırasında öne çıkan oyunlar şu şekilde sıralandı;