Twitter ve BTK el sıkıştı: Erişim kısıtlaması kaldırıldı

Twitter erişim açıldı. Twitter ile BTK arasındaki görüşmelerde her iki taraf mutabakat sağladı. İşte ayrıntılar...

Güneydoğu Anadolu'da gerçekleşen depremin etkileri sürüyor. Ne yazık ki dezenformasyon ve dolandırıcılar, söz konusu etkilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu durumla mücadele kapsamında bugün Twitter'a olan erişim kısıtlandı. Neyse ki bu durum çok uzun sürmedi ve Twitter'a olan erişim sonunda açıldı. İşte ayrıntılar…

Twitter ile BTK arasındaki görüşmeler başarıyla sonuçlandı

Twitter erişim açıldı. Twitter ile BTK arasındaki görüşmelerde her iki taraf mutabakat sağladı. Dezenformasyonun engellenmesi konusunda birlikte hareket edilecek. Uygulama şu an pek çok kişi için kullanılabilir durumda. Yine de hala erişim sorunu yaşıyorsanız, kısa süre içerisinde yapılacak sunucu güncellemesi sorunu çözecektir. Tek yapmanız gereken biraz beklemek ve tekrar denemek.

Bugünün en popüler sorularından biri de Twitter ve TikTok'a neden erişim kısıtlaması getirildiği oldu. Bunun cevabı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye'den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello arasında gerçekleşen toplantıda ortaya çıktı.

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Videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, Twitter üzerinden yürütülen dezenformasyonların yanı sıra gerçek dışı ihbarlar, sahte yardım kampanyaları ile sahte hesap ve yalan paylaşımlara karşı atılabilecek adımlar ele alındı. Toplantıda, toplumu panik ve kaosa sevk edebilecek dezenformasyonlara karşı Twitter'ın sorumluluklarına işaret edildi.

Toplantıda ayrıca Türkiye tarafından Twitter yönetimine, sosyal medyadaki dezenformasyonların önlenmesi için aktif işbirliği başta olmak üzere İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülükleri hatırlatıldı. Buradan yola çıkarak sorunun dezenformasyon ve dolandırıcı hesaplar olduğu anlaşılabiliyor.