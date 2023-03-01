Twitch yayınımızda Age of Empires II oynuyoruz!

ShiftDelete.Net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz, bugün akşam saat 19: 00'da Twitch yayınında sizlerle. Yayın boyunca sizlerle sohbet edecek, teknoloji ve oyun dünyasına dair sorularınızı yanıtlayacak ve de Age of Empires II oynayacağız.

Bu akşam Twitch yayınında Age of Empires II oynuyoruz!

Her hafta düzenli olarak YouTube ve Twitch üzerinde canlı yayınlar gerçekleştiriyoruz. Bu hafta da Twitch canlı yayınında SDN Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz sizlerle birlikte Age of Empires II oynayacak.

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Buna ek olarak, ShiftDelete.Net YouTube kanalının 'Katıl' butonunu aktif hale getirdi. Abone olarak yalnızca Katıl üyeleriyle paylaştığımız ofis içi eğlenceli videolarımıza ulaşabilir ve özel canlı yayınlarımızda direkt olarak soru sorma şansı bulabilirsiniz.

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Ayrıca, artan dolar kuru ve ülkemizdeki vergiler, insanların yeni teknolojilere ulaşmasını her geçen gün daha zor hale getiriyor. Bu nedenle her ay ihtiyaç sahibi bir öğrenciye bilgisayar alma hedefimize kanalımıza katılarak sizler de katkıda bulunabilirsiniz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı ve yayınımıza katılmayı unutmayın!