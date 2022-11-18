Türkiye'nin en yüksek yerlilik oranına sahip milli güdüm kiti envantere girdi

TÜBİTAK SAGE sosyal medya hesabından paylaştığı videoda HGK-82 güdüm kitinin envantere girdiğini duyurdu. Açıklamaya, "Yerlilik oranı en yüksek yerli ve milli güdüm kiti HGK-82 envanterde! Savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefiyle…" notu düşüldü.

Türkiye'nin yerli ve milli füzesi olan HGK-82 envantere girdi. Gelişmeyi TÜBİTAK SAGE sosyal medya hesabından duyurdu.

YERLİLİK ORANI EN YÜKSEK GÜDÜM KİTİ

Paylaşımda füzenin hedefi tam on ikiden vurduğu görüntüler yer alırken, "Yerlilik oranı en yüksek yerli ve milli güdüm kiti HGK82 envanterde! Savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefiyle…" notu düşüldü.

HASSAS GÜDÜM KITI-82 ÖZELLİKLERİ

TSK'nin taktik güdümlü mühimmat ihtiyacının AR-GE yoluyla özgün ve ulusal ürünler geliştirilerek karşılanması amacıyla, Hv.K.K.ligi'nin envanterindeki klasik akılsız MK-82 mühimmatları ANS ve KKS/ANS güdüm sistemleri ile akıllı hale getirilmiştir.

Kullanıldığı Uçak Tipleri : F-4E/2020 ve F-16 PO-III

Çoklu Atış : F-16 uçağından BRU-57 salanı ile ayni anda dört adet kullanım

Görev Tipi : Hava - Yer

Güdüm Tipi : ANS/KKS

Harp Baslagi : MK-82

Menzil : 40.000 ft irtifa içiin 15 NM

Hedeften Sapma : <10 m (CEP)

Vurus Açisi : 20°- 90°

Kullanildigi Sapma : Sabit Hava Savunma Unsurlan / Endüstriyel Tesisler / Binalar

Hedefler Boy : 2587 mm

Agirlik : 590 lb

Kullanilan Tapa : FMU-139 Serisi, FMU-152A/B, ONUR 1 MOD-3

Üretici Ülke : Türkiye

KİT YETENEKLERİNE GENEL BAKIŞ

Düşük maliyet

Düşük istenmeyen hasar oranı

Tüm hava şartlarında gece gündüz görev yapabilme

Tümlesik ANS/KKS (Ing. INS/GPS) hassas vuruş kabiliyeti

F-16 PO-III ve F-4E / 2020 savaş uçaklarına sertifikasyon