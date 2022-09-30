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Türkiye'de Atatürk Üniversitesinde yürütülen "Doğadan Sofraya Bilim Projesi" tanıtıldı

Teknoloji Haberleri

Türkiye'de Atatürk Üniversitesinde yürütülen 'Doğadan Sofraya Bilim Projesi' tanıtıldı

Avrupa'da 25 ülkede, Türkiye'de ise Atatürk Üniversitesinde yürütülen "Doğadan Sofraya Bilim Projesi" kapsamında, öğrenci ve vatandaşlar için düzenlenen tanıtım etkinliği başladı.

Avrupa'da 25 ülkede, Türkiye'de ise Atatürk Üniversitesinde yürütülen "Doğadan Sofraya Bilim Projesi" kapsamında, öğrenci ve vatandaşlar için düzenlenen tanıtım etkinliği başladı.

Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi tarafından yürütülen projenin ana tanıtım etkinliği, üniversitenin yeni okuma salonlarında düzenleniyor.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en geniş bilim etkinlerden biri olan Doğadan Sofraya Bilim Projesi'nin, üniversitenin son yıllarda bilimsel araştırma ve projelerde yakaladığı ivmenin göstergesi olduğunu söyledi.

Projeye, Türkiye'den 42 kuruluşun başvurduğunu ifade eden Çomaklı, bunların arasında sadece Atatürk Üniversitesinin koordinatör ve tek yürütücü olarak başvurduğu projenin fonlanmaya hak kazandığını belirtti.

Çomaklı, bu etkinlikler ile araştırmacılarla toplumu bir araya getirerek araştırma ve inovasyonu günlük hayata kazandırdıklarına dair farkındalık oluşturulacağını kaydetti.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Selda Örs ise projenin, Avrupa'nın 25 ülkesiyle aynı anda bu yıl Erzurum'da kutlandığını aktardı.

Etkinlikte, Doç. Dr. Mehmet Can Pelikoğlu ve ekibi tarafından doğa ve çevre konulu konser verildi.

Konserin ardından ilkokul, ortaokul ile lise öğrencileri etkinlik alanında, bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıdaların, sofralara gelinceye kadar geçirdiği süreç ile deney gibi bilimsel aktivitelere ilişkin görevlilerden bilgi aldı.

Vatandaşlara da ücretsiz olan 58 farklı etkinlik, yarın son bulacak.

Kaynak: AA / İsmail Hakkı Demir - Teknoloji

Atatürk Üniversitesi Araştırma Türkiye Rektör Teknoloji Haberler

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